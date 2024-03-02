«روبيمار» تغرق بعد 12 يوماً من الهجوم الحوثي

أعلنت الحكومة اليمنية حالة الطوارئ البيئة القصوى مع غرق السفينة البريطانية روبيمار التي استهدفها الحوثيون قبل 12 يوماً، وقالت إن اللجنة المعنية في حالة انعقاد دائم لبحث كيفية التعامل مع هذه الكارثة.

دعت الحكومة اليمنية ((منظمة غرينبيس‬)) الدولية والمعنية بالحفاظ على البيئة حول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حمولة السفينة، التي يُعتقد أنها كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، ما يشكل تهديداً مباشراً للنظم البيئية البحرية الهشة في المنطقة.

وحذر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك من كارثة بيئية كبرى، وتقاعس ملاك السفينة عن التعاون مع الحكومة اليمنية، وناشد المجتمع الدولي بالتحرك العملي والعاجل وتشكيل خلية طوارئ دولية لإنقاذ البحر الأحمر ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن ذلك.

وكانت خلية الأزمة للتعامل مع السفينة أعلنت خبر غرق السفينة الليلة قبل الماضية بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر. وقالت إن الحادثة ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر، وأكدت أن النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوماً وعدم التجاوب مع مناشداتها لتلافي وقوع الكارثة.وكان فريق من الحكومة اليمنية زار الاثنين السفينة المملوكة لشركة بريطانية وترفع علم بيليز، وقال إن المياه تغمر أجزاء منها وإنها يمكن أن تغرق في غضون يومين.وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق، إن السفينة كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم. وأضافت إن الهجوم ألحق أضراراً كبيرة بالسفينة وتسبب في ظهور بقعة نفط بطول 29 كيلومتراً.

ضربة جديدة

في الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، إنها تلقت تقريراً عن تعرض سفينة أخرى للهجوم على بعد 15 ميلاً بحرياً غربي ميناء المخا اليمني.

وأضافت الهيئة في مذكرة ((قاد الطاقم السفينة إلى مرساة وتم إجلاؤه من قبل السلطات العسكرية)). كما ذكرت الهيئة أنها تلقت تقريراً آخر عن غرق سفينة.

وضربت الولايات المتحدة صاروخاً أرض-جو تابعاً للحوثيين، وفقاً لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية. وقالت في بيان نشرته على صفحتها على موقع ((إكس)) ((في أول مارس، شنت قوات تابعة للقيادة المركزية الأمريكية ضربة للدفاع عن النفس ضد صاروخ خاص بالحوثيين المدعومين من إيران، كان معداً للإطلاق من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن تجاه البحر الأحمر)).

وقالت القيادة أيضاً، إن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر. وأضافت أنه ((لم يكن هناك أي تصادم للصاروخ ولم يحدث أي ضرر لأي سفينة)).

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