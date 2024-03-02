10 أطفال على الأقل ماتوا جوعاً في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 10 أطفال ((ماتوا جوعاً)) في قطاع غزة، مشيرة إلى توقعات بأن يكون العدد الحقيقي للوفيات بسبب نقص الغذاء أعلى من ذلك.

ونقل موقع ((سكاي نيوز عربية)) عن المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، قوله إن ((السجلات الرسمية تشير إلى وجود طفل عاشر مسجل رسمياً في مستشفى على أنه مات جوعاً))، الجمعة، وتابع: ((من المؤسف أن الأرقام غير الرسمية من المتوقع أن تكون أعلى)).

وجاء هذا التطور في أعقاب تقارير إعلامية خلال الليل تفيد بوفاة 4 أطفال في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، بالإضافة إلى 6 آخرين توفوا الأربعاء بنفس المستشفى، وفي مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وقال المتحدث: إن السكان في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات، في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي. وتابع: ((النظام في غزة على شفير الانهيار، بل أكثر من ذلك. جميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر)).

وضع مأساوي

وقال ليندماير: إن ذلك خلق ((وضعاً مأساوياً))، كما حدث الخميس عندما قتل أكثر من 100 شخص بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين أثناء انتظارهم تسلم المساعدات، وفق السلطات الفلسطينية، بينما تقول إسرائيل إن ما حدث كانت نتيجة تدافع ودهس حشود حاصرت شاحنات المساعدات. وقال ليندماير: ((الناس في حاجة ماسة للغذاء والمياه النظيفة. لأي إمدادات، لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم للحصول على أي طعام أو أي إمدادات لدعم أطفالهم وإعالة أنفسهم)).

وبينما تصل مساعدات إلى المناطق الجنوبية من القطاع المحاصر، فإنها بطيئة للغاية لدرجة أنها قد لا تكون كافية لتجنب أزمة الجوع هناك، ولا تكاد تصل أي مساعدات إلى المناطق الشمالية البعيدة عن المعبر الحدودي الرئيسي، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال جبهات قتال أكثر احتداماً.

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