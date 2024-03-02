جريان الأودية يرسم لوحة ربيعية بديعة في الفجيرة

شهدت المناطق الطبيعية بالفجيرة وجريان الأودية، إقبالاً كبيراً من الزوار القادمين من مختلف إمارات الدولة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية عقب هطول أمطار الخير التي عمت البلاد، والذين فضلوا الابتعاد عن صخب المدن والأماكن المغلقة إلى ربوع الطبيعة التي تحيطها الجبال الشاهقة وأشجار السمر والغاف، إلى جانب برك المياه العذبة.

وجهات

وأصبحت المناطق الطبيعية مثل وادي سهم ووادي الحيل، من الوجهات المفضلة التي تهافت عليها المواطنون والمقيمون لقضاء أوقات ممتعة، من خلال رحلات برية للترويح عن النفس والاستمتاع بأجواء الربيع الخلابة، حيث اكتست المناطق الجبلية باللون الأخضر بعد موسم وافر من الأمطار التي نجم عنها جريان الأودية وامتلاء السدود وارتواء الأراضي والمزارع بالمياه العذبة، ما يبشر بموسم ربيعي استثنائي.

وتشهد أودية الفجيرة الجبلية وشعابها، جريان جداول المياه العذبة المندفعة بين ثناياها، لتشد إليها أنظار الزوار بعد أن انتشرت مقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي يبرز فيها جمال تلك الأماكن ورونقها.

وعكس موسم الأمطار جمال الطبيعة الجبلية في مناطق الفجيرة وحولها إلى مساحات خضراء شاسعة، لتنتشر زهورها البرية الملونة ونباتاتها العطرية بروائحها الزكية، وتتحول تلك الأماكن إلى لوحة ربيعية جذابة جعلت منها متنفسات عائلية طبيعية.

تشكيلات

وتشهد مناطق الفجيرة الجبلية هذه الأيام، أجواءً عليلة مفعمة بالحياة، زادتها جمالاً الأودية الجارية بمياهها العذبة، وتشكيلات جبالها العالية التي تبهج النفس وتضفي صوراً من الجمال، لترسم مناظر طبيعية بديعة جعلت منها مقصداً سياحياً لزوار الإمارة.

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