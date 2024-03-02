أسبوع المرور الخليجي 2024 يعزز الثقافة المرورية

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، أن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار ((قيادة من دون هاتف)) لسنة 2024 يهدف إلى تعزيز نشر الثقافة المرورية، وتكريس السلوكات المرورية السليمة، وتوحيد الجهود الرامية إلى إرساء ثقافة مجتمعية تغطي مختلف جوانب السلامة المرورية، وتخدم رؤية القيادات الشرطية في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن أسبوع المرور الخليجي فرصة لتبادل المعلومات والخبرات مع المشاركين، مؤكداً أن وجود مجموعة من الظواهر المرورية المشتركة يعود لتشابه الظروف، ما يجعل المسؤولية مشتركة في التوعية والتصدي لأخطار الطريق، وإعداد الخطط والبرامج والاستفادة من التجارب المتنوعة في عمل المقارنات المرجعية وتعميم التجارب الناجحة والاستفادة منها.

وأفاد العميد جمعة بن سويدان، بأن شرطة دبي أعدّت برامج وفعاليات عدة في فعاليات أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي الموحد لسنة 2024 وتحت عنوان ((قيادة من دون هاتف)) عبر إعداد برامج لإلقاء محاضرات توعية في الدوائر الحكومية، والمؤسسات التعليمية والشركات، وإعداد جدول للنزول الميداني لتقديم النصح لمستخدمي الطريق، إضافة إلى الجانب الضبطي، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لنشر أهداف وغايات أسبوع المرور.

ولفت مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة إلى أن الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف في أثناء القيادة من المخالفات الخطرة التي تهدد أرواح مستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن استخدام الهاتف في أثناء القيادة يشتت انتباه السائق، ويُضاعف احتمال وقوع الحوادث، كونه يتسبب في تعطيل جانب كبير من الوظائف الحيوية الضرورية للقيادة الآمنة، موضحاً أن قدرة الإنسان على التصرف بسرعة لتجنب الخطر القادم تقل حال استخدام الهاتف وخصوصاً في تصفح شبكات التواصل الاجتماعي، أو كتابة الرسائل النصية ومؤكداً أن هذه المخالفة تعد عاملاً رئيساً أو مشتركاً في وقوع الحوادث المرورية البالغة، لافتاً إلى أن الكثير من السائقين لا يدركون أن الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف في أثناء القيادة يشكل تهديداً لحياتهم وحياة الآخرين، فعدم انتباه السائق ثواني معدودات قد يقود إلى حادث يدفع ثمنه هو وأبرياء آخرون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز