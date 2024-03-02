إطلاق اسم اللواء السلال الفلاسي على مسجد أكاديمية شرطة دبي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي اسم المغفور له بإذن الله، اللواء السلال بن هويدي الفلاسي، على مسجد أكاديمية شرطة دبي، تخليداً لذكراه، وتقديراً لما قدمه من بذل وعطاء في العمل الشرطي على مدار 38 عاماً.

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، إن إطلاق اسم المغفور له بإذن الله، اللواء السلال بن هويدي الفلاسي، على مسجد أكاديمية شرطة دبي هو أقل ما يمكننا تقديمه لأحد أبناء هذه القوة المخلصين، وتكريماً له، وتعبيراً عن مشاعرنا تجاهه، مؤكداً أن اللواء السلال له بصمات واضحة طوال مدة خدمته في شرطة دبي على مدار 38 عاماً، وأن إخلاصه وتفانيه في العمل وأخلاقه مشهود بها، وقد مَثّل قدوة لزملائه وموظفيه الذين عملوا معه خلال السنوات الماضية.

وأضاف: ((لقد فقدنا رجلاً حرص على سمعة وتميز شرطة دبي في كافة المجالات وحقق إنجازات مختلفة على الصعيدين المحلي والعالمي مخلصاً في عمله كل الإخلاص، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته)).

من جانبهم، تقدم أنجال المرحوم السلال سعيد بن هويدي الفلاسي بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على إطلاق اسم والدهم على مسجد أكاديمية شرطة دبي، قائلين: ((نشكر شرطة دبي على هذه اللفتة الكريمة)). يذكر أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر أسهمت في تجديد وصيانة مسجد الأكاديمية.

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