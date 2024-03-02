رؤية محمد بن راشد.. عطاء مستدام يصنع الأمل لملايين المحرومين

رسمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية البهجة على وجوه ملايين المحرومين حول العالم، من خلال إسهامها في تحسين جودة الحياة داخل وخارج الدولة للملايين الذين استفادوا من مختلف المبادرات الخيرية والإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأسهمت في ترسيخ العطاء نهجاً إنسانياً عزز جودة الحياة لملايين المحرومين، كما عزز مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الإنساني لهم.

وقطعت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية شوطاً كبيراً في مأسسة العمل الإنساني، وتحويله إلى منظومة عطاء مستدامة، تقوم على أسس ومرتكزات، وتعتمد على خطط وأدوات وآليات يتم تطويرها وتحديثها باستمرار، والتركيز على المشاريع والمبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف الفئات المستضعفة والأكثر هشاشة في المجتمعات المعنية، وخاصة الأطفال والنساء وأصحاب الهمم، والتصدي الفعّال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتقديم الدعم اللازم من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية ذات طابع مستدام.

وحققت مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) إنجازات قياسية في عام 2022، حيث أنفقت عبر 35 مؤسسة تندرج تحت مظلتها 1.4 مليار درهم على جميع المبادرات الإنسانية والتنموية والبرامج المجتمعية، واستطاعت بجهود 847 موظفاً و150266 متطوعاً الوصول إلى 102 مليون إنسان في 100 دولة حول العالم، وهو أكبر عدد من المستفيدين في عام واحد، بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

ويترجم تحقيق هذا النجاح والإنجاز للمؤسسة تكاتف وتعاون الكادر البشري فيها، والشراكات الواسعة التي أبرمتها ضمن محاور عملها الخمسة: محور المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومحور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، ومحور نشر التعليم والمعرفة، ومحور ابتكار المستقبل والريادة، ومحور تمكين المجتمعات.

وجاء إنشاء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تهدف إلى تطوير العمل الإنساني والإغاثي والمجتمعي في صيغة أكثر تكاملية، وفق منظومة تتبنى صناعة الأمل ثقافة وفكراً استراتيجياً وعملاً مستمراً يتجسَّد واقعاً على الأرض، وتحولت ضمن هذه المنظومة عشرات المبادرات والبرامج والمشاريع التي يرعاها سموه إلى كيانات راسخة تعمل على مأسسة العمل الإنساني والتنموي، بما يكفل استدامته وتعظيم أثره الإيجابي، وتوسيع حجم الاستفادة منه.

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