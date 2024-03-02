39 جائزة محلية وإقليمية وعالمية لـ «طرق دبي» خلال 2023

بلغت حصيلة الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، التي فازت بها هيئة الطرق والمواصلات بدبي 39 جائزة خلال 2023، منها جائزة السلامة العالمية (ROSPA)، وهي جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، وجائزة (CCWS) من المملكة المتحدة عن فئة أفضل مركز اتصال يستخدم تقنيات متطورة.

وحصدت جائزة خاصة بالابتكار التقني الحكومي (the GovTech Innovation Award) عن فئة التحول الرقمي، وفئة المدينة الذكية عن (مشروع إكسبو2020)، وجائزة في الدورة الثالثة لجوائز (الإمارات تبتكر)، ضمن فئة ((أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية))، وجائزة ( BIG SEE Architecture Award 2023) عن مبنى مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وجائزة (Construction Technology Awards ).

ريادة عالمية

وحازت جائزتين عالميتين هما: IRF Global Road Achievements Awards عن (فئة إدارة الحفاظ على الأصول وصيانتها) في تطوير الطرق والنقل، وجائزة الأمير مايكل الدولية لسلامة الطرق من المملكة المتحدة عن (فئة سلامة الطرق للسائقين)، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI Awards عن (فئة الخدمات الحكومية)، التي تقدمها شركة ((إنوفيتف إيه آي)).

وفازت بجائزة أفكار بريطانية Ideas UK عن فئة (التركيز على المتعاملين). وجوائز أفضل الأعمال (Best Business Awards) عن مشاريعها، وجائزة التميز التكنولوجي عن (فئة المدينة الذكية الحكومية).

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