«سقيا الإمارات» تنشر إرشادات المشاركة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه

قدمت مؤسسة ((سقيا الإمارات))، باقة من النصائح والإرشادات للراغبين بالمشاركة في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي يبلغ إجمالي قيمة جوائزها مليون دولار، لتوسيع معارفهم حول التفاصيل التي ينبغي تسليط الضوء عليها، لضمان استيفاء طلبات التسجيل لكافة الشروط المطلوبة، وتحسين فرصهم في الفوز. وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، إلى تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين من أنحاء العالم، ممن يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بهدف استحداث حلول لمشكلة شح المياه النظيفة التي تواجه المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم.

دور إيجابي

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: ((تدعم ((سقيا الإمارات)) رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ الدور الإيجابي لدولة الإمارات في صناعة الأمل وبناء حياة أفضل لملايين البشر حول العالم، وبفضل الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باتت الجائزة محط أنظار المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، ومنصة عالمية لتطوير حلول عملية ومستدامة لحل أزمة المياه العالمية باستخدام الطاقة المتجددة، وخلال الدورات الثلاث السابقة من الجائزة، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية)).

وأضاف: ((تشترط المؤسسة على المشاريع المشاركة إثبات جودة وسلامة المياه المنتجة والسعة الإنتاجية وفقاً للعوامل ذات الصلة مثل نوعية مياه المصدر والظروف البيئية والقيود الفنية، وأنظمة التعقيم، ومتطلبات التشغيل والصيانة)).

مشاريع مبتكرة

وبالنسبة لجائزة المشاريع المبتكرة وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات، يجب أن تكون مملوكة للمنظمة/الشركة المقدمة لطلب المشاركة في هاتين الفئتين، وقائمة تحت رخصة تجارية مسجلة، أما بالنسبة لجائزة الابتكار في البحث والتطوير، فينبغي أن يكون المشروع مملوكاً للجهة (الجهات) الراعية للمشروع (سواء جهات أكاديمية/مراكز بحوث/مؤسسات وشركات)، ويجب أن يقدمها مشرفو المشروع وتكون معتمدة من المؤسسة (المؤسسات) الراعية.

وتشترط الجائزة توفير مياه آمنة صالحة للشرب تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، والالتزام بلوائح ومعايير الصحة والسلامة والمعايير البيئية والاجتماعية (ESS) المعمول بها.

فئات الجائزة

جائزة المشاريع المبتكرة (جائزة المشاريع الصغيرة 240.000 دولار موزعة على ثلاثة مراكز، جائزة المشاريع الكبيرة 300.000 دولار موزعة على ثلاثة مراكز.

ويجب أن يكون المشروع المقدّم مبتكراً وتجارياً أو جاهزاً لكي يكون تجارياً (أي تجاوز المرحلة التجريبية)، مع إثبات نتائج قابلة للقياس وأن يكون قيد التشغيل لمدة 3 أشهر كحد أدنى قبل إغلاق باب استقبال الطلبات. وأن يعتمد المشروع استخدام الطاقة المتجددة فقط لإنتاج المياه الآمنة الصالحة للشرب، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية بشأن جودة مياه الشرب، وتوضيح الابتكار من حيث السعة الإنتاجية، والقيود الفنية، وأنظمة التطهير، ومتطلبات التشغيل والصيانة، وتحسين الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة. وأن تتوافق فوائد المشروع مع متطلبات المنظمة الخاصة بتوفير المياه في الحالات غير الطارئة.

جائزة الابتكار في البحث والتطوير (جائزة المؤسسات الوطنية 200.000 دولار موزعة على ثلاثة مراكز - جائزة المؤسسات العالمية 200.000 دولار موزعة على ثلاثة مراكز)، ويجب أن يطرح الطلب المقدّم حلاً مبتكراً ونموذجاً أولياً يكون فيه مستوى الجاهزية التقنية 5 كحد أدنى، وأن يظهر تحسينات قابلة للقياس في الأنظمة، الأنظمة الفرعية و/أو مكونات الأنظمة في طرق إنتاج وتوزيع وإدارة المياه الصالحة للشرب. ويجب أن يقوم مقدم الطلب بتطوير الحل وتنفيذه بهدف تحسين توفير مياه صالحة للشرب وآمنة بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، ويفضل أن يعمل ذلك الحل على الطاقة المتجددة فور تطبيقه ميدانياً، دون التأثير على جدواه الاقتصادية.

جائزة الابتكارات الفردية (جائزة الشباب 20.000 دولار لفائز واحد - جائزة الباحث المتميز 20.000 دولار لفائز واحد)، وعلى المشاركين في هذه الفئة تقديم مساهمة واحدة أو أكثر لتمكين الحلول التقنية المبتكرة لمعالجة قضية شح المياه، وذلك بالاعتماد على الطاقة المتجددة لإنتاج مياه صالحة للشرب بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية بشأن جودة مياه الشرب. ويجب تقديم نبذة عامة عن أبحاثهم وإسهاماتهم التطبيقية في تحقيق أهداف الجائزة، إضافة إلى الوثائق الداعمة ذات الصلة (المنشورات العلمية، براءات الاختراع، صور النموذج الأولي ومواصفاته الخ).

جائزة الحلول المبتكرة للأزمات (20.000 دولار لفائز واحد)، ويجب أن يكون المشروع نظاماً أو نظاماً إدارياً مبتكراً لتقديم المساعدات الطارئة من خلال توفير مياه نظيفة وآمنة صالحة للشرب للمجتمعات المتضررة جراء أزمات معلنة عالمياً مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث المأساوية. ويمكن أن يتكون المشروع من نظام واحد أو مجموعة من الأنظمة التي تطبقها نفس الشركة في مواقع أو مجتمعات مختلفة، ويمكن تنفيذه في غضون 48 ساعة. ويجب أن يكون قد تم تنفيذ المشروع ميدانياً في إحدى حالات الطوارئ وأثبت قدرته على مساعدة 1.000 شخص محتاج على الأقل من خلال توفير المياه لهم أثناء المراحل الأولى الحرجة من تقديم المساعدات الإنسانية. وينبغي أن يثبت المشروع ابتكاريته من خلال التنفيذ السريع وعدم اعتماده على المرافق والمستلزمات المتوفرة في الموقع، إضافة إلى متانته أثناء التشغيل. وفي هذه الفئة، لا يتعين على المشارك إثبات استخدام الطاقة المتجددة، لكنه مفضل.

ودعت ((سقيا الإمارات)) المؤسسات والشركات ومراكز البحوث والمبتكرين والشباب من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في الدورة الرابعة من الجائزة، والتي تستقبل طلبات التقديم حتى تاريخ 30 إبريل 2024 عبر الموقع الإلكتروني

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