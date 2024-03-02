«طرق دبي»: تشغيل العبرة ذاتية القيادة في المياه المفتوحة تجريبياً 2025

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن التشغيل التجريبي للعبرة الذكية ((ذاتية القيادة)) في المياه المفتوحة سيبدأ في العام 2025، بعد اكتمال التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة تشغيلها، والانتهاء من تطوير أنظمة وتقنيات تمكنها من تجاوز تأثيرات الأمواج والتيارات والرياح التي تزداد حدتها في المياه المفتوحة.

وقال خالد العوضي مدير أنظمة المواصلات العامة في الهيئة، إن عبرات الملاك في خور دبي تراثية ولا خطة لاستبدالها، أما العبرات الذكية فستطرح للاستخدام في الخطوط الجديدة، حيث ستبدأ الهيئة تشغيلها فعلياً العام المقبل في المناطق المائية المغلقة مثل الداون تاون والمارينا، وتجريبياً في المياه المفتوحة بعد الانتهاء من تطوير العبرة ومنظومة التشريعات.

وأوضح أن مشروع تحويل العبرة التقليدية إلى وسيلة نقل مائية ذكية تم عبر مراحل عدة، بدءاً من تطوير هيكل العبرات في ورش الهيئة باستخدام الفايبر غلاس، وصولاً اليوم إلى مشروع العبرة الذكية.

أنظمة ذكية

وأشار إلى أن تشغيل العبرة في المياه المفتوحة يتطلب تطوير أنظمة ذكية مختلفة هدفها التعامل مع تحديات المياه المفتوحة، وما تواجهه العبرة من أمواج وتيارات مائية ورياح وعوامل من لحظة انطلاقها حتى نقطة وصولها.

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