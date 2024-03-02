ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشامسي والعقيلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل زفاف سلطان محمد بن حارب بن محمد الشامسي إلى كريمة المرحوم الدكتور سليمان بن محمد العقيلي، في قاعة السيف والمها بفندق رأس الخيمة.
وهنأ سموه العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.
وأعرب أهل العروسين، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسموه على مشاركتهم أفراحهم.
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