ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشامسي والعقيلي

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل زفاف سلطان محمد بن حارب بن محمد الشامسي إلى كريمة المرحوم الدكتور سليمان بن محمد العقيلي، في قاعة السيف والمها بفندق رأس الخيمة.

وهنأ سموه العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.

وأعرب أهل العروسين، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسموه على مشاركتهم أفراحهم.

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