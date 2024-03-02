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ولي عهد أبوظبي يشهد السباق النهائي لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج

3/2/2024 7:19:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، السباق النهائي لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2024، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس، تحت شعار ((20 عاماً من صنع التاريخ)).

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، بجهود الجهات القائمة على تنظيم ((سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج))، كما أشاد سموه بما حققته المملكة من إنجازات متميزة في مجال تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، التي تسهم في ترسيخ مكانة البحرين على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

حضر السباق كل من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، وضيوف المملكة خلال هذا الحدث الرياضي العالمي.

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