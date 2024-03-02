سلطان القاسمي يشهد افتتاح الدورة 33 من أيام الشارقة المسرحية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية، والتي تنظمها دائرة الثقافة، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.

وتتنافس سبعة عروض مسرحية على جوائز الأيام لهذه الدورة، والتي تختتم في التاسع من مارس الجاري، ويشارك فيها 12 عرضاً مسرحياً، تقدمه مجموعة من الفرق، والجماعات المسرحية بالدولة، إلى جانب مشاركة واسعة من الفنانين والمسرحيين والباحثين من مختلف الدول في الوطن العربي، ضمن البرامج الفكرية والمحاورات، والندوات المصاحبة للعروض.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم الفنان الإماراتي عبد الله راشد بـ((جائزة الشخصية المحلية المكرمة)) لهذه الدورة، والفنانة العمانية فخرية خميس الفائزة بـ((جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي)) في دورتها السابعة عشرة، كما كرم سموه فرقة فوانيس المسرحية من المملكة المغربية الفائزة بـ((جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2023)) عن عرضها ((تكنزا.. قصة تودة))، وتسلم الجائزة مخرج العرض أمين ناسور.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة، والحضور خلال الحفل، عرضين مرئيين، تضمن الأول سيرة الفنان الإماراتي عبد الله راشد، الذي قدم جهوداً كبيرة وعطاء متواصلاً، عبر نشاطه في المسرح المحلي في دولة الإمارات ممثلاً وكاتباً وإدارياً، منذ بداياته في العام 1984 وإسهامه في تطور الحركة المسرحية.

وتناول العرض الثاني، محطات من مسيرة الفنانة فخرية خميس، وما قدمته من أعمال خالدة، نالت عليها التكريم على مدار مسيرتها في المسرح العماني والعربي.

وشهد الحفل التعريف بأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة، والتي تضم كلاً من: الكاتب هزاع البراري من الأردن، رئيساً للجنة، والفنان وليد الزعابي من دولة الإمارات، والمخرج الدكتور مسعود بوحسين من المغرب، والمخرج ناصر عبد المنعم من مصر، والمخرج والكاتب إيهاب زاهدة من فلسطين.

حضر حفل الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وجمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، وعدد من كبار المسؤولين والفنانين والمثقفين والإعلاميين، ومحبي وهواة المسرح.

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