ملك البحرين: بقيادة محمد بن زايد الإمارات تحظى بمكانة رفيعة إقليمياً ودولياً

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، في قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي يقوم بزيارة أخوية لمملكة البحرين.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

رؤى

وفي بداية اللقاء، أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك، مؤكداً أن علاقات البلدين الشقيقين تزداد قوة ورسوخاً بفضل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها على كافة المستويات.

وأشاد جلالته بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تواصل تحقيقه من إنجازات ونجاحات رائدة على مختلف الصعد، إلى جانب مبادراتها العالمية المقدرة في مد يد الخير والعون لخدمة الإنسانية، وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.

تحيات

وخلال اللقاء، نقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، وتمنياته لأخيه جلالة الملك وللشعب البحريني الشقيق دوام التقدم والرخاء، ولعلاقات البلدين الشقيقين مزيداً من الرقي والازدهار.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بعمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، والتي تحرص قيادتا البلدين على تعزيزها في مختلف الأصعدة لمواصلة التعاون والتنسيق والارتقاء بالعلاقات الثنائية المتجذرة إلى آفاق أوسع.

تقدير

وأعرب سموه، عن شكره وتقديره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما يوليه جلالته من اهتمام وحرص دائم على تعزيز مستوى التعاون المشترك بين البلدين.

لقاء

والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أخاه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة. ورحب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين قيادة وشعباً. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يلبي تطلعات قيادة البلدين الطموحة نحو تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتنسيق في المجالات المختلفة وبما يحقق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار للبلدين. وتبادل سموهما خلال اللقاء، الذي جرى على هامش سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2024، الأحاديث الأخوية والودية التي تعكس متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبال

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وصل أمس، إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة أخوية لمملكة البحرين الشقيقة.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله إلى مطار قاعدة الصخير الجوية، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بحضور كل من الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، واللواء الركن الطيار محمد باحسين المسلم، قائد قاعدة الصخير الجوية.

مباحثات

وتبادل سموه والأمير سلمان بن حمد آل خليفة الأحاديث الأخوية الودية التي تُعبر عن متانة علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين.

وتأتي زيارة سموه إلى مملكة البحرين في إطار تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية، بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة.

رافق سموّه، خلال الاستقبال واللقاءات، كلّ من الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.

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