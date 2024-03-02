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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي

3/2/2024 7:19:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (23) لسنة 2024 بإعارة الدكتور عبدالله محمد ربيع سيف بوسناد من شرطة دبي، وتعيينه مديراً عاماً لدائرة جمارك دبي، على أن يسري العمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من مارس 2024 وينشر في الجريدة الرسمية.

‏وبهذه المناسبة، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تعيين الدكتور عبدالله محمد بوسناد مديراً عاماً لجمارك دبي، وتمنى له كل التوفيق في تعزيز دور الدائرة ومساهمتها في مسيرة التنمية في دبي، كما توجه سموه بخالص الشكر لأحمد محبوب مصبح على كل ما قدم من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في تعزيز منظومة عمل جمارك دبي خلال فترة عمله مديراً عاماً لها وتمنى سموه له دوام السداد.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((X)): ((نعلن تعيين الدكتور عبدالله محمد بوسناد مديراً عاماً لجمارك دبي، ونرجو له كل التوفيق في تعزيز دور الدائرة وتأكيد مساهمتها في مسيرة التنمية في دبي في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.. كما نتوجه بخالص الشكر للأخ أحمد محبوب مصبح على كل ما قدم من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في تعزيز منظومة عمل جمارك دبي خلال فترة عمله مديراً عاماً لها، ونتمنى له دوام السداد)).

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