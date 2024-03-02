«لورين ريستورانتي» يطلق تجاربه في نخلة جميرا

يحتفي ((لورين ريستورانتي))، المطعم الإيطالي بزواره في نخلة جميرا دبي بموقع شاطئي ساحر، يحاكي الريفييرا الإيطالية، ويتمتع المطعم بطابع كلاسيكي معاصر، تتخلله تأثيرات إيطالية الهوى، كما يحتفي بالمفهوم الإيطالي للحياة الجميلة، ويقدم تجربة طعام استثنائية وسط أجواء أنيقة، وبعيدة عن التكلف. يتباهى المطعم بديكور فاخر نابض بالحيوية والألوان، ليأخذ الضيوف في رحلة عبر الزمن إلى الريفييرا الإيطالية في حقبتي الستينيات والسبعينيات. الأجواء: مترفة إنما بعيدة عن التكلف! الطعام: أطباق إيطالية أصيلة ولا أشهى. لورين عنوان لا مثيل له لتناول ما لذ وطاب.

ويوفر المطعم المدرج ضمن دليل Gault&Millau للإمارات العربية المتحدة للعام 2024 وجهة طعام لا تشبه سواها، حيث تنتظر الضيوف تجربة مصممة لكل مناسبة، حيث يعتبر ((لورين ريستورانتي)) عنواناً مثالياً للاحتفال بكافة اللحظات، إذ يتغنى بإطلالات بانورامية خلابة على أفق دبي مارينا المتلألئ، ويوفر أجواء ملؤها الراحة والخصوصية.

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وينطلق ((لورين ريستورانتي)) في رحلة استثنائية إلى عالم الطهي مع قائمة الشيف المتميزة، وتشمل أطباقاً فريدة مسعرة كلاً على حدة، وغنية بالنكهات الآسرة مثل لحم السلطعون الكبير والكمأة السوداء. تؤكد هذه القائمة، التي تستثنى الكمأة البيضاء عمداً، التزامه بتقديم تجارب طعام استثنائية بكل ما للكلمة من معنى.

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