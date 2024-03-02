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«فورست إسينشيالز» ينطلق في دبي هيلز مول

3/2/2024 7:19:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت دبي الافتتاح الرسمي لمتجر ((فورست اسينشيالز)) في دبي هيلز مول إضافة مهمة للتشكيلة الواسعة من العلامات التجارية الفاخرة التي تديرها مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات التسوّق والموضة.

كما تخلل هذا الافتتاح أجواء في غاية الروعة بديكور مميز. بمجرد الوصول، يتمتع الضيوف بتجربة غامرة في عالم الأيورفيدا الفاخرة، والترحيب بهم بأزهار مفعمة بالألوان وعرض مميز للمنتجات الممزوجة بأشهر مكونات العلامة التجارية مثل الزعفران، والزهور، والياسمين، والكركديه للتدليل على دور الطبيعة في قصة فورست اسينشيالز.

وحضر حفل الافتتاح العديد من الشخصيات المرموقة على غرار سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، سامراث بيدي، الرئيس التنفيذي لعلامة فورست اسينشيالز، بجانب العديد من الإعلاميين، والخبراء، وكبار الضيوف، وعشاق الموضة وأسلوب الحياة.

وعلقت سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، بقولها ((يسرنا في مجموعة أباريل المساهمة في جلب تجربة الجمال الشامل لدبي ودول مجلس التعاون الخليجي)). وقال سامراث بيدي، الرئيس التنفيذي لعلامة فورست ايسنشيالز: ((بسبب التقاليد المتجذرة منذ القدم، بشكل مشابه لقصة علامتنا، فنحن نتطلع للترحيب بالمتسوقين في عالم الأيورفيدا الفاخرة، ونأمل أن تصبح جزءاً أساسياً من حياتهم)).

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