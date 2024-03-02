أزمة الطاقة الشمسية في أوروبا تتفاقم

من المفترض أن تشرق شمس صناعة الطاقة الشمسية في أوروبا، إذ تعد الطاقة الشمسية عنصراً محورياً لتحقيق آمال الاتحاد الأوروبي في توليد 45% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2030.

ومع ذلك، منذ أغسطس الفائت، قدّمت 8 شركات أوروبية تعمل في سلسلة توريد الطاقة الشمسية إما طلبات للإفلاس، وإما أوقفت الإنتاج، وإما حذّرت من إغلاق المصانع وإما أعادت هيكلة ديونها بحسب ((سولار باور أوروبا))، إذ لا تستطيع الشركات المحلية التنافس مع وفرة الواردات الرخيصة من الصين، الرائدة العالمية في هذا المجال.

وتجسد شركة ماير برجر تكنولوجي السويسرية أزمة الطاقة الشمسية الأوروبية، فقد انخفضت أسهمها بنحو 87% العام الماضي، وقد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستغلق موقع إنتاج لوحات الطاقة الشمسية في ألمانيا، وهو من أكبر المواقع في أوروبا، وأعربت عن أملها جمع ما يصل إلى 250 مليون فرنك سويسري في إصدار حقوق الاكتتاب لتمويل التوسع في الولايات المتحدة.

وتواجه بروكسل ضغوطاً للتدخل بفرض رسوم جمركية صارمة أو اتخاذ إجراءات أخرى لدعم صناعة الطاقة الشمسية المحلية. وهناك عدد قليل من الخيارات اليسيرة، فقيود التجارة التي تفرض على الشركات المصنعة يكرهها العملاء، وهم مطورو الطاقة الشمسية.

وبعدما فقدت أوروبا مكانتها أكبر مصنع للوحات الطاقة الشمسية في العالم لمصلحة الصين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يبدو أن نهضة تصنيع الطاقة الشمسية الأوروبية التي طال أملها تبدو بعيدة المنال.

ثمّة عوامل عدة تقف وراء الأزمة، فقد تجاوزت قدرة تصنيع الطاقة الشمسية الصينية الطلب المحلي، وخاصة أن الشركات قامت ببناء خطوط إنتاج لتقنيات جديدة في الوقت نفسه الذي تنتج فيه نماذج قديمة، وقد أدّى ذلك إلى تسجيل صادرات قياسية إلى الخارج في سنة 2023 تجاوزت بكثير التركيب في أسواق مثل أوروبا. واستفادت شركات المرافق وتجار الجملة، الذين عانوا مشكلات سلسلة التوريد التي سببها الوباء، من انخفاض الأسعار لبناء المخزونات مع سعي أوروبا نحو تحقيق الأهداف الخضراء.

وعلى الرغم من ارتفاع التركيب الأوروبي بشكل ملحوظ، إلا أنها أقل من بعض التوقعات الأكثر تفاؤلاً، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام مع اعتدال الطلب السكني القوي.

يقول المجلس الأوروبي لتصنيع الطاقة الشمسية إن القيود المفروضة على الواردات الصينية في أماكن أخرى، ومن ذلك الولايات المتحدة، أدت إلى تحويل الشحنات إلى أوروبا.

ولا يستطيع المصنعون الأوروبيون الأصغر حجماً المنافسة في الأسعار، فيمكن إنتاج اللوحات المصنوعة في الصين مقابل أقل من نصف تكلفة المعدات المصنعة في أوروبا.

ويعتقد ماريوس موردال باك، من شركة ريستاد تقلّص الفجوة بين الواردات والمنشآت الأوروبية للطاقة الشمسية هذا العام، ولكن هذا الفارق لا يزال أعلى بكثير من المستويات الطبيعية.

وحتى إذا تم العثور على حلول تمويلية لتجنب المزيد من حالات الإعسار، فإن صغر حجم صناعة الطاقة الشمسية الأوروبية سيظل مشكلة. وتحاول أوروبا تعزيز سلاسل التوريد المحلية من الوعد بمزادات للطاقة فيحدد المحتوى المحلي، وليس السعر فقط، العروض الفائزة، ولكن هؤلاء سيكونون أقلية ولا يوجد ما يقنع المستثمرين بأن صناعة ألواح الطاقة الشمسية في أوروبا لديها أمل بالإشراق.

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