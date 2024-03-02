«صن ريف»: دبي موقع مثالي للتوسع في صناعة اليخوت

أكد فرانسيس لاب، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((صن ريف)) البولندية لليخوت أن موقع دبي على مفترق طرق حاسم بين الغرب والشرق، هو السبب في اختيارها لتكون مقراً إقليمياً للشركة في المنطقة، مؤكداً أن انتقالهم من بولندا يثبت أن دبي أرض خصبة مثالية لتشكيل مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لليخوت.

وقال فرانسيس لاب في حوار خاص مع ((البيان)): قلب فسلفة ((صن ريف)) يكمن في الالتزام بالابتكار، وهو مبدأ يتردد صداه بشكل جيد مع دور دبي باعتبارها ((مركز أبحاث اليخوت))، وفي هذه البيئة الديناميكية، تعمل دبي كمحفز لتعزيز الابتكارات الثورية في صناعة اليخوت.

وأضاف فرانسيس لاب: ((كرائد أعمال فرنسي وجدت دبي موطناً دافئاً ومرحباً، ومفيداً على المستويين الشخصي والمهني، لقد رحبت أنا وزوجتي، منيرة لاب، مؤخراً بطفلنا الأول. نحن متحمسون لرؤية طفلنا الصغير، جوزيف لاب، يعيش في حلم دبي)).

وعن دوافع قرار الشركة الانتقال إلى دبي وقرار إنشاء حوض بناء لليخوت في رأس الخيمة، قال فرنسيس لاب: ((تشهد صناعة اليخوت حالياً ارتفاعاً كبيراً في الطلب، خاصة من الأسواق النابضة بالحياة في أستراليا وآسيا والشرق الأوسط. إن الحاجة الملحة لسد هذه الفجوة هي التي دفعتنا إلى الانتقال من بولندا إلى دبي والإمارات)).

وأكد: يعمل فريقنا من المهنيين الدوليين بما في ذلك مندوبو المبيعات والمصممون والمهندسون والمعماريون وقسم التسويق بالفعل في مكتب صن ريف لليخوت في دبي منذ افتتاحه في فبراير 2023.

ونظراً لموقع دبي على مفترق طرق حاسم بين الغرب والشرق، فإن انتقالنا من بولندا يثبت أنها أرض خصبة مثالية لتشكيل مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لليخوت.

وأوضح أن الشركة وقعت في عام 2023، اتفاقية مع مدينة رأس الخيمة البحرية لتمهيد الطريق لإنشاء حوض بناء السفن المتطور، الذي يمتد على مساحة 65.000 متر مربع، كاشفاً عن أنه سيتم الافتتاح الكبير للحوض في 4 مارس 2024، بحضور حكومي عالي المستوى من البلدين.

وعن كيف يتوافق موقع دبي ودولة الإمارات مع رؤية الشركة ورسالتها لإنتاج اليخوت الصديقة للبيئة، قال فرانسيس لاب: يوفر الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات لشركة صن ريف لليخوت إمكانية الوصول إلى سوق عالمية واسعة، مدعومة ببنية تحتية واسعة النطاق للنقل.

وتقدم الدولة دعماً كبيراً للصناعة، مما يعزز بيئة مواتية للنمو.

وأضاف: في قلب فلسفة صن ريف لليخوت يكمن الالتزام بالابتكار، وهو مبدأ يتردد صداه بشكل جيد مع دور دبي باعتبارها ((مركز أبحاث اليخوت)). وفي هذه البيئة الديناميكية، تعمل دبي كمحفز لتعزيز الابتكارات الثورية في صناعة اليخوت.

ويثبت معرض دبي الدولي للقوارب كل عام أنه ساحة تجارية ناجحة لهذه الصناعة. وهذا العام سنكون في صن ريف لليخوت حاضرين مع اثنين من القوارب المستدامة التي ستعرض للزوار حلولاً جديدة صديقة للبيئة.

وتابع: يبدو أن القيام باستثمار بقيمة تزيد عن 80 مليون درهم في دولة الإمارات أمر قابل للنمو في المنطقة. نحن نعمل حالياً مع أكثر من 20 جنسية، ويبلغ إجمالي عدد الموظفين لدينا 200 موظف.

ومع ذلك، فإننا نهدف إلى مضاعفة هذه الأعداد ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2024. ويبلغ عمر شركة صن ريف أكثر من 20 عاماً الآن ولديها أحواض بناء سفن مزدهرة في مدينة غداينسك، في بولندا. ويبحر أكثر من 300 قارب من قوارب صن ريف حول العالم.

وعن توقعاته لمستقبل سوق اليخوت العالمي، قال فرانسيس لاب: سيشهد سوق اليخوت العالمي نمواً كبيراً في السنوات القادمة، خاصة في هذه المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن الاتجاه الصاعد يكشف عن اهتمام متزايد من الشباب المقيمين في دولة الإمارات بالاستثمار في اليخوت.

وفيما يخص الإمارات فمع بروز دبي كمركز بحري دولي رئيسي في العالم، أصبح القطاع البحري ركيزة حيوية لاقتصاد الدولة، ونعمل في صن ريف على مواءمة جدول أعمالنا مع التزام دولة الإمارات بإزالة الكربون وتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون لزيادة الفرص في هذه البيئة المستدامة.

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