«إعلان أبوظبي» وثيقة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة الدولية

اختتم المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، أعماله باعتماد إعلان أبوظبي الوزاري، وهو وثيقة تاريخية تنطوي على اتفاقيات وقرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل المزيد من دول العالم.

وبعد أسبوع من المفاوضات المكثفة، أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، بالإعلان باعتباره ((أسبوعاً بالغ الأهمية ليس فقط لأبوظبي ودولة الإمارات، بل للتجارة العالمية ككل)).

وقال معاليه: ((تعد مخرجات المؤتمر الوزاري الـ 13 أساساً مهماً للبناء عليه لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتكون أكثر كفاءة في تحقيق أهداف التنمية حول العالم)).

ووجه معاليه الشكر للوفود الـ 180 المشاركين من أعضاء منظمة التجارة العالمية والأعضاء بصفة مراقب، على عملهم الدؤوب وتفانيهم خلال أيام المؤتمر، وعلى جهودهم المتواصلة لتوطيد قوة وكفاءة النظام التجاري العالمي، وعلى صعيد أهم إتاحة الوصول إليه بصورة أوسع. وحتى ضمن المجالات التي تعذّر فيها التوصل إلى اتفاقات نهائية، يمكن الآن حل مسائل بدت سابقاً مستعصية، مما يمهد الطريق لمزيد من التقدم خلال الأشهر المقبلة.

واعتمد أعضاء منظمة التجارة العالمية، إعلان أبوظبي الوزاري الذي يحدد أجندة إصلاح المنظمة، وأكدت منظمة التجارة العالمية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، انتهاء فعاليات المؤتمر باعتماد إعلان وزاري يحدد أجندة إصلاح مستقبلية للمنظمة.

وأشار البيان، إلى اتخاذ الوزراء عدداً من القرارات بما في ذلك تجديد الالتزام بوجود نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات، وتحسين استخدام أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً. كما اتفق الوزراء، على مواصلة المفاوضات في جميع المجالات التي لم يتم الاتفاق عليها.

شهادة صادقة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: ((يمثل إصدار إعلان أبوظبي الوزاري شهادة صادقة على المكانة التي يواصل الأعضاء إيلاءها لمنظمة التجارة العالمية ودورها المركزي في تأمين نظام عالمي متناسق لقواعد التجارة)).

وتابع معاليه: ((باعتماد إعلان أبوظبي، أكّدنا قدرتنا على ضمان حفاظ النظام التجاري العالمي على دوره كمحرك أساسي للنمو والتنمية للدول عبر أنحاء العالم، ويجب علينا البناء على تلك الإنجازات المهمة والحفاظ على اتحادنا وروح التوافق بيننا من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للتجارة العالمية)).

وأشاد معاليه، بالإعلان باعتباره ((أسبوعاً بالغ الأهمية ليس فقط لأبوظبي ودولة الإمارات، بل للتجارة العالمية ككل)). وقال معاليه: ((تعد مخرجات المؤتمر الوزاري الـ 13 أساساً مهماً للبناء عليه لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتكون أكثر كفاءة في تحقيق أهداف التنمية حول العالم)).

وقالت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: ((تظل المنظمة مصدراً للاستقرار والمرونة في خضم مشهد اقتصادي وسياسي مشوب بالضبابية والصدمات الخارجية)).

ووجهت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الشكر لدولة الإمارات ورئيس المؤتمر الوزاري الـ 13 على الدور الحيوي في تهيئة الأجواء الإيجابية للمفاوضات.

وأشادت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بالتقدم الذي تم إحرازه بفضل مساهمات الأعضاء. وقالت: ((دعونا نواصل العمل لدفع هذا الإصلاح وتنفيذه خلال العام 2024)).

وشهدت المناقشات الخاصة بآلية تسوية النزاعات التجارية واستعادة محكمة الاستئناف، خلافات كبيرة بين الأعضاء تسببت في تأجيل البيان الختامي عدة مرات، بهدف التوصل إلى تسوية بشأن عدد من القضايا العالقة، ورغم العقبات التي واجهت المفاوضات، استطاع المؤتمر التوصل لعدد من الاتفاقيات التجارية وتحقيق بعض النجاحات، كما تم الاتفاق على مسودة برنامج للعمل في المستقبل بعد اجتماعات أبوظبي.

واعتمد الأعضاء قراراً وزارياً يعترف بالتقدم المحرز بهدف إنشاء نظام كامل وجيد لتسوية المنازعات متاح لجميع الأعضاء عام 2024. وأصدر الوزراء تعليماتهم للمسؤولين بتسريع المناقشات، والبناء على التقدم المحرز بالفعل، والعمل على القضايا التي لم يتم حلها.

تجارة إلكترونية

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، اعتمد الوزراء قراراً وزارياً يقضي بتكليف المجلس العام بإجراء مراجعات دورية لبرنامج عمل التجارة الإلكترونية، بهدف تقديم توصيات للعمل إلى المؤتمر الوزاري.

واتفق الأعضاء أيضاً على الحفاظ على الممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على الإرسال الإلكتروني حتى الدورة الـ 14 للمؤتمر الوزاري المقبل في 31 مارس 2026.

كما اعتمد الوزراء أيضاً قراراً وزارياً بتمديد الوقف الاختياري لعدم الانتهاك والشكاوى المتعلقة باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) حتى المؤتمر الوزاري الـ 4.

وأقر الأعضاء بدور الخدمات وأهميتها للاقتصاد العالمي لأنها تولد أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وتمثل أكثر من نصف جميع الوظائف. وشجع الأعضاء، هيئات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة على مواصلة عملها لمراجعة جميع الدروس المستفادة خلال جائحة ((كوفيد 19)) والبناء عليها، وبناء حلول فعالة في حالة الأوبئة المستقبلية بطريقة سريعة.

دعم مصائد

وشهدت مناقشات اليوم الختامي إعلان جنوب أفريقيا رسمياً قبولها لاتفاقية دعم مصائد الأسماك ليصل العدد الإجمالي لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قبلوا الاتفاقية رسمياً إلى 71 دولة ويتبقى 39 دولة لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتحدد اتفاقية دعم مصائد الأسماك، قواعد جديدة وملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الممارسات الضارة، والتي تعد عاملاً رئيسياً في استنزاف الموارد السمكية.

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