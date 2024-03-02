الدرهم الإماراتي مؤهّل لتحريك «اقتصاد بريكس»

أكد هربرت بوينيش كبير الاقتصاديين السابق في بنك التسويات الدولي، والأستاذ بجامعة تشجيانغ، أن الدرهم الإماراتي العملة الوحيدة في كتلة ((بريكس)) التي تصلح أن تكون محركاً لاقتصاد ومدفوعات الكتلة.

وقال هربرت في تحليل على موقع مركز أبحاث ((أو إم إف آي إف))، للبنوك المركزية والسياسة الاقتصادية والاستثمار العام، إنه في يناير انضم خمسة أعضاء جدد إلى كتلة ((بريكس))، دولة الإمارات والسعودية ومصر وإيران وإثيوبيا، ما يعني أن هناك خمس عملات جديدة يمكن استخدامها في المدفوعات والحيازات المتبادلة، انضمت إلى عملات البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتفتقر آلية البريكس إلى عملة محرك لنظام المدفوعات مثل التي قدمها اتحاد المدفوعات الأوروبي عام 1950، قبل أن يظهر المارك الألماني في النهاية.

وفي حين أن الرنمينبي سيكون العملة الرئيسية للتجارة والمدفوعات والتسويات داخل دول البريكس، فإن الدور الذي يمكن أن تلعبه عملة رئيسية جديدة يوفر إمكانيات أفضل تحتاج إليها الكتلة. وفيما يتعلق بالتجارة، فمن المرجح أن تتعامل الإمارات والسعودية مع الصين بالرنمينبي، وسيؤثر هذا بشكل كبير على المعروض العالمي من الرنمينبي ويزيد تدويل العملة.

وسيتم تسجيل المعاملات عن طريق سويفت واحتياطيات النقد الأجنبي من قبل صندوق النقد الدولي. وسيؤدي إجراء التجارة بالعملات المحلية إلى تعزيز الدرهم الإماراتي والريال السعودي داخل كتلة ((بريكس)).

واحتمالات ظهور عملة محركة في الـ((بريكس)) على المدى القصير والمتوسط لا تزال مفتوحة. ولابد أن تكون هذه العملة قوية وأن توفر علاقات مستقرة مع بقية العالم، وفي المقام الأول الدولار، وأن تكون قابلة للتحويل بحرية.

وأظهر الرنمينبي قدرته المحدودة في لعب هذا الدور بسبب انخفاض قيمة العملة وتقلب سعر الصرف، إضافة إلى القيود الصينية على الحسابات المالية وإدارة سوق الرنمينبي الخارجية بشكل كبير.

ومن بين العملات الجديدة، فإن الوحيدة التي تستوفي هذه المعايير هي الدرهم الإماراتي والريال السعودي. وتتمتع كلتا العملتين بقابلية تحويل كاملة لحساب رأس المال، للمقيمين والأجانب، وقد تم ربطهما بالدولار منذ منتصف التسعينيات.

وفي حين قد تكون لدى السعودية بعض المخاوف بشأن تدويل عملتها، تبدو الإمارات أكثر ملاءمة للسوق، ومنفتحة على التداول بجميع عملات ((بريكس)) الأخرى. وباعتبارها صانع سوق، يمكنها القيام بدور العملة المحرك. وسيقدم المركز المالي المتطور في الإمارات لشركاء ((بريكس)) ودائع نقدية أو أدوات بالدرهم، أو تحويل عملات دول التكتل الاقتصادي بحرية إلى دولارات.

ولم تكن حيازات الرنمينبي في الخارج خالية من القيود ومخاطر أسعار الصرف على الإطلاق. وهذا سيسد الحاجة إلى الدولارات. فلا يشكل شراء الدرهم نقداً أو الأدوات أي خطر لأنه يمكن تحويلها بحرية إلى دولارات بسعر صرف ثابت.

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