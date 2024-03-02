2 % مكاسب الذهب

توهج الذهب، أول من أمس، مسجلاً مستوى قياسياً عند التسوية مع تحقيق مكاسب أسبوعية، بفضل الطلب على الملاذات الآمنة.

وعززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات أولى جلسات مارس الجاري، لتحقق مكاسب للأسبوع الثاني مع تفاؤل الأسواق بتباطؤ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال يناير.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2 % أو 41 دولاراً عند 2095.7 دولاراً وهو مستوى قياسي وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية 2.25%.

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