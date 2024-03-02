2 % مكاسب الذهب

(MENAFN
- Al-Bayan)
توهج الذهب، أول من أمس، مسجلاً مستوى قياسياً عند التسوية مع تحقيق مكاسب أسبوعية، بفضل الطلب على الملاذات الآمنة.
وعززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات أولى جلسات مارس الجاري، لتحقق مكاسب للأسبوع الثاني مع تفاؤل الأسواق بتباطؤ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال يناير.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2 % أو 41 دولاراً عند 2095.7 دولاراً وهو مستوى قياسي وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية 2.25%.
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