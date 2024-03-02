3.4 % مكاسب «برنت» و4.5 % للخام الأمريكي

عززت أسعار النفط مكاسبها أول من أمس، مع ترقب المستثمرين قرار ((أوبك+)) بشأن سياسة خفض الإمدادات مع تقارير تفيد بتمديد العمل بالخفض الطوعي خلال الربع الثاني من هذا العام، في ظل تعطل مفاوضات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 2% بما يعادل 1.64 دولار عند 83.55 دولاراً، لتنهي تداولات الأسبوع محققة مكاسب 3.4%، بعد أن لامست 84.34 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر 2023 (84.62 دولاراً).

وارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل 2.2% أو 1.71 دولار إلى 79.97 دولاراً للبرميل، ليحقق مكاسب أسبوعية 4.55%، بعد أن لامس خلال الجلسة 80.85 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 3 نوفمبر 2023 (81.5 دولاراً).

وأظهرت بيانات شركة ((بيكرهيوز))، أن عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 3 منصات عند 506 منصات، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 22 من سبتمبر 2023 (507 منصات).

وقالت مصادر في ((أوبك)) لـ ((رويترز)) إن ((أوبك+)) تدرس تمديد خفض الإنتاج خلال الربع الثاني وربما حتى نهاية العام.

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