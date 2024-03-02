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دبي تمنح «ثينك ماركتس» ترخيصاً للخدمات المالية

3/2/2024 7:19:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((ثينك ماركتس)) مزوّد الخدمات المالية، ومقرها الرئيس في لندن وملبورن، حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، بعد افتتاح فرعها الرئيس في مركز دبي المالي العالمي.

ويمنح ترخيص دبي للشركة، الفرصة لتقديم مجموعة خدماتها المالية، وعقود الفروق لعملاء التجزئة والعملاء المحترفين؛ ليس فقط في الإمارات، ولكن أيضاً في دول التعاون ، إضافة إلى شمالي أفريقيا.

وقال فايزان أنيس المؤسس المشارك لـ((ثينك ماركتس))، إنَّ الإمارات والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تعد سوقاً عالية النمو، مشدداً أنَّ الترخيص يمكّن الشركة من ضم عملاء جدد من المنطقة.

وأضاف: ((نبحث دائماً عن طرائق لمنح عملائنا تجربة تداول استثنائية في منصتنا ثينك تريدر، وسيسهم الترخيص في تقديم خدمة أفضل لعملائنا، ما يؤدي لتوسيع أكبر قاعدة عملائنا في أسواق استراتيجية جديدة إقليمياً. وحققت ثينك ماركتس إيرادات بقيمة 62 مليون دولار في 2022.

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