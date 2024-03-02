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أسهم «إنفيديا» الأكثر «تفجّراً» بين السبعة الكبار

3/2/2024 7:19:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع سهم ((إنفيديا)) بنحو 240% في الـ12 شهراً الماضية في أداء وصف بأنه ((متفجر))، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2 تريليون دولار، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً من ناحية القيمة على مستوى شركات العالم، كما منح هذا التقدم الكبير أسهمها لقب ((الأفضل أداء على الإطلاق)) بين مجموعة ((السبعة الرائعون)) في ((وول ستريت))، وهي شركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة، ويرجع الفضل في هذا التحول إلى شرائح الشركة التي تهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي.

وتسيطر ((إنفيديا)) على 90% من سوق وحدات معالجة الرسوم المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة المتسارعة وبعدما ارتفع الطلب على هذه التقنيات بشكل كبير، ارتفعت مبيعات وأرباح وأسعار أسهم الشركة جنباً إلى جنب. وأسست ((إنفيديا)) في 1993 وبدأت العمل في تصميم وحدات معالجة الرسوم ((جي بي يو)) المستخدمة في ألعاب الفيديو وتطبيقات أخرى تحتاج إلى عرض مكثف للصور والفيديو.

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