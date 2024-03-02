14227 رحلة لـ«طيران الإمارات» في يناير بنمو 7.6 %

شغلت ((طيران الإمارات)) خلال شهر يناير الماضي 14227 رحلة إلى أكثر من 150 وجهة في أكثر من 70 دولة حول العالم، مقارنة مع 13218 رحلة شغلتها الشركة خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 7.63 %، بحسب بيانات شركة ((سيريوم)) المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وأظهرت البيانات أن المتوسط اليومي لعدد رحلات طيران الإمارات خلال يناير الماضي وصل إلى نحو 474 رحلة عبر أسطول طائراتها المكون من نحو 260 طائرة من طرازي بوينغ وايرباص.

وتواصل طيران الإمارات العمل على توسيع شبكة وجهاتها العالمية وتعزيز تواجدها على بعض الخطوط التي تشهد طلباً مرتفعاً، حيث أعلنت الناقلة مؤخراً عن تعزيز عملياتها إلى سيؤول بإضافة 3 رحلات أسبوعياً من 19 فبراير 2024، ترتفع الإجمالي إلى 10 أسبوعياً، فيما وفرت ((طيران الإمارات)) الدرجة السياحية الممتازة إلى ساو باولو البرازيلية من نوفمبر 2023 بطائراتها إيرباص A380 المحدّثة، وإلى العاصمة اليابانية طوكيو من 20 ديسمبر 2023.

وابتداءً من نوفمبر الماضي شغلت ((طيران الإمارات)) جميع رحلات سيدني بطائرات ((A380)) العملاقة، كما شغلت في نوفمبر أيضاً رحلة يومية ثالثة إلى هونغ كونغ.

ونجحت طيران الإمارات بالتفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً، من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات، التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحليق نحو آفاق جديدة من النمو، بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات، بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

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