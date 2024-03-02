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الإمارات بين أعلى الدول في رواتب الطيارين

3/2/2024 7:18:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حلت الإمارات ضمن قائمة الدول التي تمنح أعلى رواتب للطيارين على مستوى العالم، بحسب تحليل بيانات نشره موقع ((سيمبل فلاينج)) لأخبار قطاع الطيران.

ويأتي التحليل في ظل النمو المتوقع في أعداد المسافرين بالعالم والطلب المتزايد على الطيارين، ومع عودة القطاع تدريجياً لمستوياته السابقة؛ تستعيد الرواتب أيضاً مستوياتها السابقة.

وبحسب التحليل؛ يحصل الطيارون في أوروبا وأمريكا الشمالية على أعلى الرواتب في الصناعة بسبب التضاريس الصعبة في المنطقة والظروف الجوية القاسية والمتكررة. وتحتل سويسرا المركز الأول لأعلى أجر، حيث يبلغ متوسط الراتب السنوي 172.6 ألف دولار، فيما يتقاضى طيارو شركات الشحن بصورة عامة أجوراً أعلى قليلاً من طياري رحلات نقل الركاب.

وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة عشرة على مستوى العالم حيث يصل متوسط أجور الطيارين إلى 104.7 آلاف دولار في العام، وفي المرتبة الثانية، بعد سويسرا، تأتي لوكسمبورغ حيث يبلغ متوسط الأجر السنوي 146.8ألف دولار.

ويحصل الطيارون في الولايات المتحدة على رواتب عالية بفضل شبكة شركات الطيران الواسعة، وبعض أكبر شركات الطيران على مستوى العالم. ويصل متوسط راتب الطيار في الولايات المتحدة إلى132.569 دولاراً.

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