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أرمينيا: مستعدون لإبرام اتفاق سلام إذا أبدت أذربيجان إرادة سياسية

3/2/2024 7:18:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مسؤول أرميني كبير، السبت، إن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان إذا أبدت باكو الإرادة السياسية مثل بلاده، مضيفاً أنها حريصة أيضاً على إحراز تقدم في تطبيع العلاقات مع تركيا.

وعبرت يريفان وباكو في ديسمبر الماضي، عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق سلام بعد عقود من الخلافات، لكن لم يُبرم أي اتفاق بينهما حتى الآن.

وأبرز القضايا المثيرة للانقسام بين الطرفين منذ أمد هي تلك المتعلقة بإقليم ناغورنو قرة باغ في أذربيجان.

واستعادت قوات أذربيجانية السيطرة على المنطقة الجبلية في سبتمبر بعد سنوات من سيطرة قوات تنحدر
من الأرمن عليها.

وقال نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان إن بلاده لديها إرادة سياسية لتطبيع العلاقات مع أذربيجان على أساس المبادئ التي سبق أن اتفق عليها الجانبان.

وأضاف في مقابلة مع رويترز خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا: "هذه مسألة تتعلق بالقيادة والإرادة السياسية".

وذكر أن بلاده أبدت الإرادة السياسية اللازمة في عدة مناسبات، منها خلال المحادثات التي أجريت أمس الجمعة بين وزيري خارجية أرمينيا وتركيا.

وعززت تركيا علاقاتها السياسية والعسكرية مع أذربيجان في السنوات الأخيرة، لكنها تعمل حالياً على استعادة العلاقات مع أرمينيا بعد عقود من العداء بينهما.

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