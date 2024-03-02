الدوري الإسباني.. فينيسيوس ينقذ ريال مدريد من مفاجأة فلنسيا

سجل فينيسيوس جونيور هدفين ليساعد ريال مدريد في تحويل تأخره بهدفين ليقتنص نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه فلنسيا في مباراة متوترة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

ومنح هوجو دورو التقدم لأصحاب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 27 واستغل الأوكراني رومان يارمتشوك خطأ فادحاً من مدافع ريال داني كاربخال ليعزز فلنسيا النتيجة بعد ثلاث دقائق.

ومع ذلك، قلص فينيسيوس الفارق بتسديدة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول وسجل هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة 76.

ورفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة متقدما بفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة على ملعب ريال مايوركا اليوم الأحد. ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز