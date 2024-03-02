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نائب معارض بارز يترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا

3/2/2024 7:18:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن النائب الموريتاني المعارض والناشط الحقوقي والمحامي العيد ولد محمدن،
ترشحه للانتخابات الرئاسية الموريتانية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

وانتقد القيادي في حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية في خطاب إعلان ترشحه، مساء السبت، بنواكشوط،
أوضاع بلاده والأزمات التي تعانيها منذ استقلالها خصوصاً "الفقر والفساد وانعدام متطلبات التنمية".

وقال إن موريتانيا لم تحقق تقدماً رغم الموارد والثروات الطبيعية الكبيرة، مؤكداً أنه يقترح حلولاً لمعضلات البلاد ويتعهد في حالة انتخابه "بإخراج موريتانيا من مستنقع الفساد والتخلف".

وينشط العيد ولد محمدن في المعارضة وانتخب مرتين عضواً في البرلمان وينخرط منذ عقدين في النشاطات الحقوقية المناهضة للاسترقاق وانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.

ولايزال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المنتهية ولايته، لم يعلن رسمياً ترشحه لفترة رئاسية ثانية، رغم التلميح والدعوات المتكررة لأحزاب وتيارات موالية.

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