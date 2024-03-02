مفقودان في انهيار جليدي غربي اليابان

فقد اثنان من بين ثلاثة متسلقين حوصروا في انهيار جليدي في جبل دايسن في محافظة توتوري غربي اليابان، يوم السبت، وفقاً لما قالته الشرطة اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن متسلقاً آخر كان في المنطقة أنقذ رجلاً في السبعينيات من عمره. لكن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا من العثور على الرجلين الآخرين حتى ليل السبت، ومن المتوقع أن تستأنف عملية البحث صباح اليوم الأحد.

وعلى صعيد منفصل، حوصر 10 أشخاص في انهيار جليدي في جبال الألب الشمالية باليابان في وسط اليابان في نفس اليوم، حيث أنقذت مروحية اثنين منهم بينما نزل الثمانية الباقون بأمان من فوق الجبل بمفردهم.

ولم يصب الرجلان اللذان أنقذتهما مروحية تابعة للشرطة - أحدهما يبلغ من العمر 53 عاماً من أوساكا والآخر يبلغ من العمر 38 عاماً من محافظة توياما - بأي إصابات.

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