الكويت تدعو الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل

الكويت تدعو الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل
التاريخ
3/2/2024 7:18:58 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، السبت، نقلاً عن مرسوم بالجريدة الرسمية أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الرابع من أبريل المقبل.
وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 15 فبراير بحل المجلس.
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