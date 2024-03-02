الكويت تدعو الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، السبت، نقلاً عن مرسوم بالجريدة الرسمية أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الرابع من أبريل المقبل.

وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 15 فبراير بحل المجلس.





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