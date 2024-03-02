أودت بالعشرات.. ماذا تعرف عن مذبحة المساعدات في غزة؟

تحولت عملية توزيع مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة، الخميس، إلى مأساة أدت الى مقتل أكثر من 100 شخص في ظل تصريحات متضاربة وظروف لم يتم تحديدها بدقة، لكنها تشمل إطلاق جنود إسرائيليين النار وتدافع الحشود.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة (حماس) أن نيران الجيش الإسرائيلي أدت الى مقتل أكثر من 100 شخص أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات في شمال القطاع المحاصر.

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي بوقوع عمليات إطلاق نار "محدودة"، مرجحاً أن غالبية الضحايا قضوا جراء "الازدحام الشديد والدهس".

من نظم قافلة الخميس؟

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القافلة التي ضمت 38 شاحنة دخلت الى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وحمولتها تعود إلى "شركات خاصة".

من جهته، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني: "لم تشارك الأونروا ولا أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة في عملية التوزيع هذه".

ماذا جرى؟

قال شاهد عيان في مدينة غزة إن الحادثة وقعت عندما هرع آلاف الفلسطينيين وهم في أمس الحاجة إلى الغذاء نحو شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي الواقع على شارع الرشيد في غرب المدينة.

وقال الشاهد الذي طلب عدم نشر اسمه، حرصا على سلامته: "اقتربت شاحنات تنقل المساعدات من بعض دبابات الجيش التي كانت في المنطقة وانقض الحشد الذي يضم آلاف الأشخاص على الشاحنات".

وأضاف: "أطلق الجنود النار على الحشد عندما اقترب الناس من الدبابات".

كان علي عوض اشقير الذي ذهب لإحضار بعض الدقيق لأسرته التي تتضور جوعاً ينتظر منذ ساعتين عندما وقعت الحادثة. وقال لفرانس برس: "في حوالي الساعة الرابعة فجرا بدأت الشاحنات بالوصول. وفور وصولها أطلق جيش الاحتلال قذائف المدفعية والرشاشات".

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه حصل في البداية تدافع بوجود "آلاف الأشخاص ... أصيب وقُتل العشرات من الغزيين، بعضهم دهسته الشاحنات".

ثم تمكنت بعض شاحنات القافلة من مواصلة طريقها.

وأضاف المسؤول أن "عشرات المدنيين هرعوا إلى الشاحنات واقتربوا من الدبابات والقوات القريبة منها".

وأضاف أن "الجنود أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء ثم أطلقوا النار باتجاه من شكلوا تهديدا ولم يبتعدوا".

وقال: "أستطيع أن أقول إن ردنا كان محدودا، ونيراننا محدودة... لم يكن حدثا جللا من وجهة نظرنا".

وأظهرت صور ملتقطة من الجو نشرها الجيش الإسرائيلي من قال إنهم عشرات من السكان يحيطون بشاحنات المساعدات في مدينة غزة. إلا أن هذه الصور التي نشرها الجيش تثير العديد من الأسئلة.

فهي لا تؤشر إلى ما حصل في بداية الحادث أو ختامه، كما أن بعض النقاط تبدو مغطاة بالأسود أو غير واضحة. وتظهر في منطقتين فيها، عربات عسكرية إسرائيلية متمركزة على مقربة من الطريق التي سلكتها قافلة المساعدات.

كم سقط من قتلى؟

أفادت وزارة الصحة في غزة، السبت، بـ"ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس إلى 118 شهيداً و760 إصابة".

وتابع: "لاتزال عشرات الإصابات في حالة الخطر مما قد يرفع عدد الشهداء في أي لحظة نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية لإنقاذ حياتهم".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري تحدث مساء الخميس، عن مقتل أو جرح "عشرات الغزيين".

ومساء السبت، شدد هاغاري على أن الجيش قام بـ"تأمين" عملية توزيع المساعدات. وتابع "نحن قمنا بهذه العملية الإنسانية. لا أساس للزعم بأننا هاجمنا القافلة وآذينا الناس عمداً".

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن فريقاً تابعاً لها زار الجمعة مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الذي استقبل مئات الجرحى، وذلك غداة مطالبتها مع دول عدّة بإجراء تحقيق في هذه الحادثة.

وأمضى موظفون في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، ما يزيد على ساعتين صباح الجمعة في المستشفى، وفق ما أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك الجمعة، إن "الشفاء استقبل أمس أكثر من 700 جريح، منهم 200 لا يزالون في المستشفى، ووقت هذه الزيارة أبلغهم موظفو المستشفى أنهم استقبلوا 70 جثة لأشخاص قتلوا أمس".

إدانات دولية

أثار مقتل العشرات أثناء إيصال المساعدات سلسلة من الإدانات الدولية والدعوات المتجددة لوقف إطلاق النار.

وبدأت الولايات المتحدة، السبت، إنزال مساعدات إنسانية من الجو فوق قطاع غزة، غداة تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "علينا القيام بالمزيد، والولايات المتحدة ستقوم بالمزيد" حيال الوضع الإنساني في القطاع.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة، أبرز داعمي إسرائيل سياسياً وعسكرياً، "ستصّر" على ضرورة سماح الدولة العبرية بدخول كميات إضافية من المساعدات. وأوضح أنه "لا توجد أعذار لأن الحقيقة هي أن كمية المساعدات التي تدخل غزة بعيدة كل البعد عن الكمية الكافية. حياة الأبرياء على المحك، حياة الأطفال على المحك".

وانتقد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في مقابلة مع صحيفة "لوموند" نشرت السبت، السلطات الإسرائيلية، معتبراً أنها مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مجاعة حتمية

منذ عدة أشهر، تحذّر منظمات الإغاثة من حالة يأس تزداد حدة بين المدنيين في غزة، وقال مسؤول من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الاثنين، إن انتشار المجاعة على نطاق واسع "يكاد يكون حتمياً" إذا لم يتغير شيء.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 2,2 مليون شخص - هم الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة - مهددون بالمجاعة، خاصة في المناطق الشمالية المحيطة بمدينة غزة.

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دخل

ما يزيد قليلاً على 2300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة في فبراير، وهو عدد يقل بنحو 50% عن المسجل في يناير.

وهذا أقل بكثير من 100 شاحنة يوميا في المتوسط، مقارنة مع نحو 500 شاحنة كانت تدخل يوميا قبل الحرب.

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