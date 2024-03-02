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أسوأ حرائق في تاريخ تكساس تلتهم مساحة ملعبي كرة قدم في الثانية

3/2/2024 7:13:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت سلطات تكساس عن خشيتها من امتداد مثير للقلق خلال عطلة نهاية الأسبوع لأضخم حرائق في تاريخ الولاية عزاه الرئيس الأميركي جو بايدن لتداعيات التغير المناخي، والذي أودى بحياة شخصين وأتى على مئات الآلاف من الهكتارات.
وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إن النيران أتت على نحو 500 منزل ومبان مختلفة، مشيرا إلى احتمال ارتفاع حجم الأضرار.
وتم احتواء الحريق «سموكهاوس كريك» بنسبة 15% فقط. وبعد توقف انتشاره مؤقتا بفضل هطول الأمطار يوم الخميس الماضي، توقعت هيئة الأرصاد الجوية المحلية في مدينة أماريلو «عودة ظروف مؤاتية للنيران» أمس واليوم، خاصة بسبب شدة جفاف النباتات والرياح.
كما تنشط حرائق أصغر حجما في هذه المنطقة من شمال تكساس، القريبة من مدينة أماريلو، أكبرها حريق «ويندي ديوس» الممتد على مساحة 57 ألف هكتار وتم احتواء 55% منه.
وأظهر أحدث تقرير لإدارة الغابات أن النيران أتت على 509.800 هكتار في الإجمال، فيما تم احتواء 11 من الحرائق فضلا عن السيطرة على نحو 12 أخرى. وبحسب خبير الأرصاد الجوية في شبكة «سي ان ان» تشاد مايرز، فإن الحريق يتحرك بسرعة ويتجاوز ملعبي كرة قدم في الثانية.
وأفادت وسائل إعلام محلية عن وفاة شخصين: جدة تبلغ 83 عاما قضت في منزلها في بلدة ستينيت الصغيرة، وامرأة تبلغ 44 عاما الخميس بعد إصابتها بجروح خطيرة عندما حاصرت النيران الشاحنة التي كانت تقودها.

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