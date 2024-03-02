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إصابة قائد رباعية اصطدم بـ جمل

3/2/2024 7:13:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة رباعية الدفع بعد ان فوجئ بخروج «جمل» من على جانب طريق كبد السريع وتوقفه في منتصفه خلال مسيره، مما تسبب في إصابته ونفوق الجمل، هذا، ونقل قائد المركبة إلى المستشفى.
وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق كبد السريع، وعلى الفور توجه رجال المرور والإسعاف لموقع الحادث حيث تبين ان شخصا يقود سيارة دفع رباعي على الطريق قد فوجئ بعبور «جمل» لم يستطع تفاديه فاصطدم به.

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