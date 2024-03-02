إصابة قائد رباعية اصطدم بـ جمل

(MENAFN
- Al-Anbaa) منصور السلطان
أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة رباعية الدفع بعد ان فوجئ بخروج «جمل» من على جانب طريق كبد السريع وتوقفه في منتصفه خلال مسيره، مما تسبب في إصابته ونفوق الجمل، هذا، ونقل قائد المركبة إلى المستشفى.
وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق كبد السريع، وعلى الفور توجه رجال المرور والإسعاف لموقع الحادث حيث تبين ان شخصا يقود سيارة دفع رباعي على الطريق قد فوجئ بعبور «جمل» لم يستطع تفاديه فاصطدم به.
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