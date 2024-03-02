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البازعي واللهو والحارثي في استضافة المركز الإعلامي للمهرجان

3/2/2024 7:13:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية سلطان البازعي، أن هناك اهتماما في المملكة بأصحاب الخبرات في مجال المسرح ودعمهم من أجل الاستدامة، وقال: تم حصر الممارسين والتواصل معهم وتقديم الدعم لهم، ولاحظنا زيادة عدد المحترفين، كما أن هناك نتائج مبشرة في مهرجان الرياض، حيث طلبنا 20 عملا مسرحيا للمشاركة في المهرجان وتقدم 80 عملا تم الاختيار بينها من خلال لجنة تحكيم، مشيرا إلى أنه في يناير الماضي تم عمل مهرجان مسرحي للهواة تقدمت له مشاريع كثيرة واختير منها 10 أعمال، حيث دخلوا برنامجا تدريبيا، ومنحوا تراخيص لمزاولة نشاطهم المسرحي.
وتابع البازعي خلال مؤتمر صحافي في مهرجان الكويت المسرحي الـ 23: استراتيجية الثقافة في المملكة شملت 16 فرعا وفقا لمعايير منظمة اليونسكو، وبناء عليه تم إنشاء 11 مؤسسة من بينها مؤسسة المسرح والفنون الأدائية، كذلك رصدت لها ميزانية خاصة، وذلك يعد أمرا لم يكن يحدث في السابق، كما شكل مجلس إدارة للهيئة من المسرحيين في المملكة وخارجها برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالعزيز الفرحان، مشيرا إلى أن هناك اهتماما في السعودية بالجذور من خلال إعادة المسرح المدرسي، حيث تم تدريب 25 ألف معلم ومعلمة لبدء النشاط المسرحي في المدارس وجعله ضمن منظومة التعليم، بالإضافة إلى إقامة المهرجانات لخلق جيل يهتم بالمسرح.
من ناحية أخرى، تواصلت أنشطة مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 23، حيث أقام المركز الإعلامي للمهرجان عددا من المؤتمرات الصحافية، كان منها لقاء مع الفنان جمال اللهو، رئيس مهرجان الكويت للمونودراما، والذي اسهب في الحديث عن المسرح الكويتي وتطوره، وقال: أعتبر نفسي محظوظا لأنني شهدت انطلاقة المهرجان، ومازلت أتذكر ايضا وجود الشباب في ذلك الوقت الذين اصبحوا نجوما في وقتنا الحالي، مؤكدا انه يعتبر نفسه انه «عود في حزمة» ضمن العالم الكبير للمسرح.
وتطرق اللهو الى المنافسة الشريفة بين الفرق المشاركة في العروض، والى الاهتمام الكبير من المسؤولين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتطوير الحركة المسرحية، وتشجيع الشباب الموهوبين على الإبداع والاطلاع على تجارب الآخرين حتى يستفيدوا فنيا، متمنيا ان يستمر المهرجان في ظل الدعم الموجود من المسؤولين الذين يحثون على الاستمرارية.
كما استضاف المركز الإعلامي الكاتب السعودي فهد الحارثي، الذي قال: مهرجان الكويت المسرحي، ذو تاريخ عريق وبصمته واضحة على الخارطة الفنية العربية، مضيفا: المهرجانات المسرحية تعتبر خبرات ومعامل خاصة للمسرحيين وتتيح لهم مناقشة الرؤى وتقديم العروض وتطوير أدواتهم. وأوضح ان المسرح هو المسرح سواء كان تجاريا أو نوعيا. وقال: تظل المسؤولية في الطرح والقيمة والجودة مسؤولية الفنان، مشيرا إلى أن التنوع في دعم واستقطاب المسرح في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة المسرح والفنون الأدائية والهيئة العامة للترفيه ساهم في إنعاش الحالة المسرحية، كما أن وجود 60% من الشعب السعودي من فئة الشباب أعطى قوة للحراك المسرحي.

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