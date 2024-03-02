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سجيل صرخة إنسانية

3/2/2024 7:13:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
ضمن عروض مهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ23، قدمت فرقة المسرح الشعبي عرضها المسرحي «سجيل» على خشبة مسرح الدسمة وهو فكرة د. نبيل الفيلكاوي وتأليف فيصل الفيلكاوي ومن تمثيل عبير الجندي وحسن ابراهيم وخالد المفيدي وعصام الكاظمي ومحمد جمال الشطي واسامة شعبان وتصدى لإخراج العرض نصار النصار.
العرض يتماشى مع الواقع الذي يعيشه الوطن العربي بأكمله وهو يتابع الاوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وخصوصا اهل قطاع غزة جراء وحشية جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى لإبادتهم حتى تتحقق طموحاتهم لبناء هيكلهم المزعوم.
المسرحية بمثابة صرخة إنسانية اطلقتها فرقة المسرح الشعبي من خلال هذا المهرجان لتصل مداها إلى ابعد مدى لمساعدة الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه من وحشية الكيان الصهيوني، صرخة دوت في خشبة مسرح الدسمة ابكت الحضور وهم يتابعون مأساة اهل فلسطين وكيف انطلقت الشرارة الاولى لهذا الاحتلال البغيض الذي استغل الاختلافات الفلسطينية والخيانات التي صارت بين افراد الشعب الواحد ليكون مصير الجميع الوضع المأساوي التي سلطت عليه المسرحية من خلال شخوصها الذين ابلوا بلاء حسنا في توصيل المعاناة وتحديد شخصية أمل التي جسدتها الفنانة القديرة عبير الجندي بكل اقتدار والتي كانت عبارة عن ثلاث شخصيات «أمل الام الثكلى وأمل المرأة التي تنجب الاولاد للدفاع عن الارض وأمل التي لا مجال لديها الا الحرب لاسترجاع الارض المغتصبة».
يحسب لمخرج العمل نصار النصار بتقديم رؤية اخراجية مطابقة لما نشاهده في القنوات الفضائية التي تركز على تفجير البيوت والمساجد، وقد نجح في توصيل المعاناة التي تعبر عن الواقع الذي نعيشه وذلك بفضل الاداء المحكم من شخوص المسرحية التي كانت تحتاج إلى نهاية جميلة بعدم موت الاطفال لأنهم هم المستقبل والامل في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

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