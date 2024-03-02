بالفيديو قريش ذكرياتنا الجميلة تنبض فرحا بقلوبنا

رحلة بصرية فنية ممتعة وراءها شغف وجهد فريق من المبدعين

ياسر العيلة

ما إن فتحت ستائر المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي على العرض الموسيقي الاستعراضي المبهر «قريش» حتى عاش الجمهور الكبير الذي شاهد العرض حالة من «النوستالجيا الرمضانية» الجميلة التي أعادتهم بالذاكرة إلى حقبة تلفزيونية ذهبية شهدتها الكويت في الماضي من خلال عرض أخذ الجمهور في رحلة بصرية ممتعة وعاد بهم إلى أزمنة من الماضي الفني الرمضاني الكويتي والعربي، حيث الأعمال الرمضانية الخالدة في الذاكرة، والعمل من إنتاج شركة الجابرية الحرة بوجود الرئيس التنفيذي للشركة علي النصف.

كل الأجواء خارج المسرح غلب عليها الطابع الرمضاني بشكل لافت بداية من أن أكثر الحضور من النساء ارتدين الدراعة التراثية، والرجال ارتدوا «الغترة والدشداشة»، وكانت هذه اشتراطات القائمين على الحفل حتى يتماشى ذلك مع فكرة الحفل، وتم استقبال الحضور خارج المسرح باللقيمات والقهوة العربية والمشروبات الرمضانية الشهيرة، كل هذه الأمور أدخلت الجمهور في أجواء الشهر الكريم.

وبدأ الحفل الذي اعتمد فيه مخرجه وصاحب فكرته المخرج فهد الرحماني في تجربته الأولى في الإخراج المسرحي على إنعاش ذاكرة الجمهور من خلال محتوى بصري يمزج بين مقاطع فيديو من برامج وأعمال درامية وغنائية قدمها تلفزيون الكويت في فترة الثمانينيات والتسعينيات شكلت وجدان المشاهدين واختياره لمجموعة أغان رمضانية شهيرة وظفها في أحداث قصة العرض بشكل احترافي عكست جوانب من ثقافتنا الفنية في شهر رمضان، بالإضافة إلى تقديمه للطقوس والعادات الرمضانية الكويتية التي تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل بشكل شائق.

والعمل كان عبارة عن لوحات غنائية استعراضية، بدأت اللوحة الأولى بليلة الرؤية بصوت الراحل د.صالح العجيري تخللها مشهد تمثيلي على أنغام مقاطع من أغاني «صلوا على أحمد، وعادت عليكم، ورمضان جانا»، وعقب ذلك تم تقسيم العرض لفقرات، منها نهار رمضان الذي احتوى على أغاني «طلعت يا محلا نورها» وموسيقى حكاية الشاطر حسن وميدلي من أشهر الأعمال الكارتونية القديمة، ثم انتقل العرض بالجمهور إلى الأعمال التي كانت تعرض في فترة العصر من خلال عرض مشاهد تمثيلية بمصاحبة عرض مشاهد لعدد من أشهر المسلسلات التي كانت تقدم في هذه الفترة، مثل القرار الأخير، ودروب الشك، وغصات الحنين، وأبلة منيرة، ثم عرض لأهم الأعمال التي كانت تعرض قبل أذان المغرب، مثل برامج الطبخ، حيث تم تقديم أغنية المطبخ بشكل ممتع بحيث تم استبدال كلمات أغان شهيرة بكلمات خاصة بالطبخ، منها أغنية «بتونس بيك» للراحلة وردة الجزائرية والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير وكانت من كلمات فهد الرحماني الذي يبدو انه يملك حسا كوميديا رائعا في مجال الكتابة، بل شارك أيضا في لحن الأغنية مع الموهوبة حصة الحميضي، وبخلاف أغنية المطبخ كانت هناك فقرات عن برنامج «العلم والإيمان» للراحل د.مصطفى محمود، كما ركز العمل على الأعمال الخيرية التي قامت بها الكويت وتصدرت المشهد الإنساني سواء على المستوى الرسمي أو المؤسسات الخيرية أو على المستوى الفردي من خلال استعراض بعض هذه المواقف مع عزف موسيقي، واختتم الجزء الأول من الحفل بفقرة من البرنامج الشهير «فكر واربح»، حيث تجول المذيع النجم طلال الماجد بين جمهور الحفل لتقديم مجموعة من الأسئلة لهم وتوزيع جوائز للفائزين منهم من قبل راعي الحفل «بنك برقان»، وللحقيقة أضفى الماجد أجواء من البهجة والمرح بخفة دمه وتعليقاته الطريفة استحق عليها تصفيق الجمهور له.

وعقب الاستراحة بدأ الجزء الثاني من الحفل وتناول الأعمال التي كانت تعرض من خلال التلفزيون بعد الإفطار مباشرة من خلال تقديم ميدلي من المسلسلات التراثية مثل «بدر الزمان، وعلاء الدين، ومدينة الرياح»، التي تفاعل معها الحضور بحماس شديد، وعقب ذلك تم تقديم نماذج من أبرز الأعمال الخاصة بفترة المساء والسهرة، منها ميدلي للفوازير المصرية لسمير غانم وشريهان وميدلي للفوازير الكويتية وأمثال وغطاوي، ومن بعدها عرض مشاهد من الأعمال الكوميدية الكويتية مثل «عماكور، وقرقيعان، وداووديات»، وأغنية «طار في الهوى شاشي» من أوبريت الليلة الكبيرة، بالإضافة إلى مشاهد من الأعمال الدرامية المصرية التي لها مكانة في ذاكرة ووجدان الجمهور الكويتي، مثل مسلسلات «لن أعيش في جلباب أبي، و«المال والبنون»، و«بكيزة وزغلول»، وعقب ذلك وفي الجزء الأخير من السهرة قدمت أغنية «العيد هل هلاله»، تلتها أغنية استعدادات العيد، واختتم الحفل بأغنية «مرحبا بالعيد»، ليسدل الستار على حفل استثنائي بفكرته وتنفيذه شارك فيه مجموعة من المبدعين منهم كما ذكرت المخرج فهد الرحماني والمنتجة الإبداعية مريم الخترش ومخرجة الموسيقى حصة الحميضي والفرقة الموسيقية بقيادة المبدع المايسترو الأنيق أحمد العود وكل أعضاء فرقته الموسيقية، بالإضافة إلى الكورال، كانوا جميعا مميزين لأبعد مدى ويجب ألا نغفل الدور الكبير الذي لعبه الديكور لمحمد الملا وتصميم الفيديوهات داخل العرض للمخرج أحمد بودهام، والأزياء التي اختيرت بشكل مدروس لتحاكي ملامح رمضان في الكويت، لاسيما في الثمانينيات والتسعينيات من خلال عادل الأسعد، كما كان للإضاءة دور كبير في نجاح العمل من قبل جوليان يمين.

في النهاية «قريش» كان بمنزلة رحلة ممتعة تجول فيها الحضور عبر ذكريات رمضانية جميلة لا تنسى ولا تموت، بل تنبض فرحا داخل قلوبنا.