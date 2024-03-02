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تنسيق بين الأشغال والسكنية لنقل محطات المعالجة إلى المطلاع

3/2/2024 7:13:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
اجتمع وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.عبدالرحمن العنزي مع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد العنزي في «المطلاع» للبدء في اجراءات نقل المحطات المعالجة إلى المدينة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين «الأشغال» و«السكنية» لسرعة حل مشكلة الصرف الصحي في مدينة المطلاع وتوفير الخدمات للمنطقة.

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