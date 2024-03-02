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تنفيذ عملية إنزال جوي لمساعدات طبية لقطاع غزة مقدمة من الهلال الأحمر

3/2/2024 7:13:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفذت قوات سلاح الجو الأردني أمس عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة لأجهزة ومعدات طبية كبيرة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتية. وقال رئيس «الهلال الأحمر الأردني» د.محمد الحديد لـ «كونا» إن العملية تأتي في اطار التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة لما يتعرضون له من أوضاع إنسانية صعبة لاسيما القطاع الطبي الذي يعاني نقصا حادا من المواد والادوية والاجهزة الطبية والمستلزمات الصحية.
وأوضح الحديد انه تم انزال المساعدات على المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة مشيرا إلى أن الأردن يسعى إلى تذليل جميع الصعوبات وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بكل السبل المتاحة.
وأعرب عن شكره وتقديره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على دورهم في تخفيف معاناة أهالي غزة مشيدا بجمعية الهلال الأحمر الكويتية وما تبذله من جهود مستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية إضافة إلى تعاونها المميز مع جمعية الهلال الأحمر الأردني.
وقامت القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الأردني بسلسلة عمليات انزال جوي لمساعدات إنسانية لقطاع غزة.

MENAFN02032024000130011022ID1107926481

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