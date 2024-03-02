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سفير روسيا منفتحون على أي مقترحات لتعزيز التعاون الدفاعي مع الكويت والكرة في ملعبها

3/2/2024 7:13:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف عمق وقوة العلاقات الروسية - الكويتية والتي وصفها بالمتينة والتاريخية حيث تعود إلى عام 1963.
وقال جيلتوف في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي اقامته السفارة بمناسبة «يوم حماة الوطن» بحضور ‎ نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي مدير هيئة العمليات والخطط العميد الركن فواز خضير الحربي، ومدير إدارة التعاون العسكري للأركان العامة العميد الركن بحري فهد عبدالرحمن العتيبي ان الكويت كانت أول صديق لروسيا في منطقة الخليج العربي، موضحا أنه خلال العقود الـ 6 الماضية حافظت العلاقات الثنائية بين البلدين على قوتها بفضل حكمة القيادة الكويتية، معربا عن فخر بلاده باستمرار هذه العلاقات.
وردا على سؤال حول التعاون الدفاعي بين البلدين، قال ان الكرة في ملعب الكويتيين، حيث إن بلاده منفتحة على أي مقترحات لتعزيز هذا التعاون.
وبالعودة للمناسبة، قال جيلتوف ان يوم «حماة الوطن» يوم تاريخي يعود إلى 1918، وهو عيد وطني يحتفل به المواطنون في مختلف أنحاء روسيا كواحد من أكثر المناسبات احتراما وتقديرا وهو عطلة رسمية، موضحا أن هذا اليوم بمثابة تكريم لكل الجيش والجنود الضباط الروس الذين يدافعون عن وطنهم في كل مكان وعلى الجبهة الاوكرانية.
بدوره، أشاد الملحق العسكري الروسي في سفارة روسيا الاتحادية لدى الكويت العقيد شماتوف اليكسي بالعلاقات العسكرية والدفاعية بين جيشي البلدين.
وقال خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة يوم حماة الوطن في الاتحاد الروسي وسط حضور لفيف من الديبلوماسيين والملحقين العسكريين لدى البلاد «نحترم ونثمن عاليا الموقف الحكيم للكويت تجاه الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجيش القوي الحديث هو الضمان لأمن الدول وصون سيادتها والحفاظ على ديمومة تنميتها وازدهار مستقبلها.
وعن المناسبة، قال إن هذا اليوم يمثل عيدا وطنيا يجسد التاريخ البطولي لجيشنا وقواتنا البحرية، كما أنه يعكس العروة الوثقى التي لا تنفصم بين جميع أجيال المدافعين عن الوطن وأرض الآباء، كما يجسد امتناننا العميق لأبناء وبنات الوطن المخلصين، ولجميع الذين لم يبخلوا بأنفسهم وهم يقاتلون العدو دفاعا عن وطنهم وشعبهم.
وتحدث عن مساهمة بلاده الحاسمة خلال الحرب العالمية الثانية، في تحرير البشرية من مخاطر الفاشية البغضية، وفي سبيل ذلك دفع بلدنا ثمن غاليا هو حياة أكثر من 27 مليونا من خيرة أبنائه وبناته.
وذكر أن الاتحاد السوفييتي كان في طليعة المناهضين للاستعمار والعاملين على إنهائه وقطع دابره، إذ قدم مساهمة لا تقدر بثمن من أجل دفع عجلة التنمية السياسية والاقتصادية في العديد من البلدان بقارتي آسيا وأفريقيا.
وتابع: بينما نحيي يوم «المدافع عن الوطن» هذه السنة، والعيون تفيض بالدموع إذ يقاتل الجنود الروس اليوم ليس من أجل مستقبل روسيا فحسب، بل وأيضا من أجل الحرية والاستقلال الحقيقي واحترام سيادة وأمن جميع الدول، ضد الاستعمار الجديد، وضد أفكار بعض الدول التي تزعم تفوقها على غيرها من البلدان صاحبة السيادة والاستقلال.

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