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ترقيات القيادات الوسطى في النفط تنطلق

3/2/2024 7:13:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
يترقب القطاع النفطي تشكيل لجان المفاضلات لتنفيذ أكبر حركة ترقيات على مستوى القيادات الوسطى من رؤساء الفرق والمديرين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك بعد عودة الترقيات والتعيين والنقل والندب. وقالت مصادر نفطية لـ ((الأنباء)) إن الشركات النفطية تعمل حاليا على حصر الشواغر لديها على مستوى رؤساء الفرق والمديرين تمهيدا لتشكيل لجان المفاضلات، أما الترقيات على الدرجات الأخرى، مثل كبير اختصاصيين، وغيرها تكون بالترفيع للدرجة الأعلى، ويتنافس على كل منصب مدير شاغر أو رئيس فريق نحو 10 موظفين. وذكرت أن بداية ملء الشواغر ستكون على مستوى المديرين ثم رؤساء الفرق، متوقعة أن تظهر نتائج المفاضلة خلال شهر مارس الجاري. وشددت على أن تشكيل لجان المقابلات سيكون بحيادية، بحيث يتم دمج الإشراف عليها من قبل قيادات من داخل الشركة وخارجها.

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