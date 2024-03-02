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لا معاملات لأي شخص مدين لـ الداخلية

3/2/2024 7:13:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الداخلية إنه سيتم إيقاف تنفيذ كل المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء مواطن أو خليجي أو مقيم.
وأشارت إلى ايقاف المعاملات لمن عليهم مديونيات للوزارة حرصا على المال العام، وتنفيذا للتعميم الصادر من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف رقم 24
لسنة 2024. ودعت الوزارة الجميع إلى سرعة القيام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصالح وزارة الداخلية سواء عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني: ، أو عن طريق تطبيق ((سهل)) حتى لا يتم إيقاف معاملاتهم وإنجازها دون تأخير.

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