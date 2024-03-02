لا معاملات لأي شخص مدين لـ الداخلية

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت وزارة الداخلية إنه سيتم إيقاف تنفيذ كل المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء مواطن أو خليجي أو مقيم.
وأشارت إلى ايقاف المعاملات لمن عليهم مديونيات للوزارة حرصا على المال العام، وتنفيذا للتعميم الصادر من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف رقم 24
لسنة 2024. ودعت الوزارة الجميع إلى سرعة القيام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصالح وزارة الداخلية سواء عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني: ، أو عن طريق تطبيق ((سهل)) حتى لا يتم إيقاف معاملاتهم وإنجازها دون تأخير.
MENAFN02032024000130011022ID1107926478
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.