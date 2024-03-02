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منع التجمعات والمسيرات إلا وفق القوانين

3/2/2024 7:13:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية صباح أمس منع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة، وأيضا منع نشر أي إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.
وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن القرار جاء بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
الشيخ فهد اليوسف، مشيرة إلى أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقا للقانون ويعرض للمساءلة القانونية. وأكدت عدم صدور أي تصريح لإقامة التجمع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات.

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