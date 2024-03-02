Sunday, 03 March 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسقاط أول مساعدات أميركية جوا لغزة ومفاوضات جديدة بالقاهرة اليوم

3/2/2024 7:13:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصاعدت الضغوط الداخلية على حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اعلان حماس مقتل 7 من المحتجزين لديها في القصف الاسرائيلي على قطاع غزة، بالتوازي مع الضغوط الدولية التي أججتها مجزرة الخبز قرب دوار النابلسي، ما حدا بالولايات المتحدة الداعم الرئيس لإسرائيل للانضمام إلى الدول التي تلقي المساعدات جوا عبر المظلات، لمواجهة الوضع الكارثي حيث تحذر الأمم المتحدة من أن المجاعة أصبحت «شبه حتمية».
ومع ارتفاع منسوب الأمل في أن تفضي هذه الضغوط إلى هدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك، أكدت مصادر مصرية أمس استئناف المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف اطلاق النار وتبادل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات في القاهرة اليوم، وسط حديث عن تقدم ملحوظ.
ونقلت قناة «القاهرة» الإخبارية، عن مصدر رفيع المستوى، قوله إن المباحثات سوف تستأنف اليوم بمشاركة جميع الأطراف. وشدد المصدر على أن مصر تبذل جهودا حثيثة للوصول إلى اتفاق للهدنة في القطاع قبل شهر رمضان ولفت إلى أن هناك تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة، مؤكدا السعي للوصول لاتفاق عادل.
بدورها، ذكرت قناة «الجزيرة» بأن وفدين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل سيصلان العاصمة المصرية القاهرة اليوم لبدء الجولة الجديدة من التفاوض غير المباشر.
وعلاوة على الغضب المتصاعد والاحتجاجات التي يقودها ذوو المحتجزين الاسرائيليين ووصلت أمس إلى عتبة دار نتنياهو في القدس المحتلة، تفاقم الانقسام داخل حكومته، حيث كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس سيتوجه اليوم إلى واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات من دون التنسيق مع رئيس الحكومة. ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو غضبهم من تصرف غانتس، وقالوا إنه يخالف اللوائح الحكومية.
ضحايا مجزرة الخبز
في هذه الأثناء، ارتفع عدد ضحايا مجزرة الخبز إلى نحو 116 بعد انتشال جثامين المزيد من الفلسطينيين الذين تجمعوا عند دوار النابلسي في مدينة غزة للحصول على المساعدات الخميس الماضي قبل ان تطلق النيران باتجاههم. وبعد نحو خمسة أشهر من الحرب، انخفضت كمية المساعدات الإنسانية التي تصل بالشاحنات بشكل كبير فيما يواجه سكان القطاع المحاصر نقصا خطيرا في الغذاء والماء والدواء. وإلى جانب المساعدات الإنسانية التي كانت تلقيها طائرات أردنية بدعم من دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا والامارات ومصر، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن أميركا ستنضم إلى تلك الدول وستبدا إلقاء المساعدات جوا، فضلا عن مساعيها لفتح ممر انساني بحري وتوسيع ادخالها برا.
وقال مسؤولان أميركيان إن أميركا نفذت أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة بثلاث طائرات سي-130.
ونقلت «سي أن أن» عن مسؤول أميركي قوله إن 3 طائرات أميركية أسقطت 66 حزمة مساعدات و38 ألف وجبة غذاء على غزة.
وقال عماد دغمش وهو من سكان حي الصبرة في وسط قطاع غزة لوكالة فرانس برس إنه تمكن من الحصول على مياه للشرب وبعض المواد الغذائية بفضل تلك العمليات لكن لم يكن هناك ما يكفي لجميع من كانوا ينتظرون المساعدات.
وأوضح «حصلت على علب وأكياس فيها معكرونة ومياه من مساعدات المظلات، شاهدنا المظلات في السماء وتابعتها وذهبت أنا وثلاثة من أولاد عمي، في النهاية أخذت أكياس معكرونة وجبن لكن أولاد عمي لم يتمكنوا من الحصول على شيء». وبالإضافة إلى الأخطار المرتبطة بإسقاط حزم ثقيلة في مناطق مكتظة، أكد سكان من غزة لوكالة فرانس برس أن العديد من تلك الطرود انتهى بها الأمر في البحر.
وقال هادي غبون (30 عاما) وهو من سكان مخيم الشاطئ ويقيم مع زوجته وأطفاله الخمسة في مدرسة في حي الرمال «معظم المساعدات سقطت في البحر، وأيضا المظلات التي سقطت الخميس والاربعاء كلها سقطت في البحر الا عدد قليل جدا قرب شاطئ غزة». وأضاف أن هناك حاجة إلى «مساعدات بمئات الاطنان لمواجهة المجاعة وإطعام الناس».
معضلة المساعدات جواً
واعتبر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لا يركه أن عمليات إنزال المساعدات الجوي تطرح «العديد من المشكلات».
وأوضح «إرسال المساعدات بهذه الطريقة يجب أن يكون الملاذ الأخير» مضيفا «النقل البري هو ببساطة أفضل وأكثر فعالية وأقل كلفة». لكنه حذر من أن مجاعة في القطاع المحاصر «أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء».
وتقول منظمات إنسانية من بينها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن أفضل طريقة لتوصيل المساعدات هي أن تفتح إسرائيل المعابر الحدودية وتسمح لقوافل الشاحنات بالدخول وإتمام عمليات التوصيل بشكل آمن.
من جهته، قال ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحافيين إن قرابة ألف شاحنة تنتظر على الحدود المصرية.
وأضاف ستيفان دوجاريك «عمليات إنزال المساعدات جوا تشكل تحديا. لكن كل الخيارات تبقى مطروحة». وانتقد وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية أمس، السلطات الإسرائيلية معتبرا أنها مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال ستيفان سيجورنيه «من الواضح أن مسؤولية منع وصول المساعدات (إلى قطاع غزة) هي إسرائيلية»، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي «يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها يتحمل الإسرائيليون مسؤوليتها». وكثفت فرنسا جهودها مع السلطات الإسرائيلية من أجل فتح معابر إضافية ودخول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية. لكن ذلك لم يحصل و«تزيد المجاعة من الرعب»، وفق ما أوضح سيجورنيه الذي زار المنطقة قبل شهر. ودعا سيجورنيه الجمعة عبر إذاعة «فرانس إنتر» إلى إجراء تحقيق مستقل لاستبيان ما حصل. ورأى أن هناك «طريقا مسدودا بشأن رفح» في جنوب القطاع حيث يتكدس حوالى مليون ونصف مليون فلسطيني، بحسب الأمم المتحدة، على الحدود المغلقة مع مصر.
من جهته، اتهم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمـــــد، اسرائيل بـ «القتل الجماعي للفلسطينيين» بعد مجزرة الطحين. وقال الاتحاد في بيان نشر أمس على منصة «إكس» إن «محمد يدين بشدة هجوما شنته القوات الإسرائيلية أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 فلسطيني يبحثون عن مساعدات إنسانية منقذة للحياة». وأضاف البيان «يدعو محمد إلى تحقيق دولي لمحاسبة الجناة» ويحض على «وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار».

MENAFN02032024000130011022ID1107926475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث