الانتخابات تستقبل مرشحي أمة 2024 غدا

MENAFN - Al-Anbaa) سامح عبدالحفيظ- فرحان الشمريبصدور مرسوم دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 يوم الخميس 4 أبريل المقبل، تبدأ غدا الاثنين الإدارة العامة لشؤون الانتخابات عملية تسجيل المرشحين التي ستستمر لمدة 10 أيام متتالية تنتهي الأربعاء 13 الجاري بما فيها أيام العطل الرسمية.

وفي هذا الإطار، انتهت وزارة الداخلية من وضع اللمسات النهائية لاستقبال الراغبين في الترشح في الدوائر الانتخابية الخمس.

وكما جرت العادة استعدت إدارة شؤون الانتخابات على أكمل وجه من خلال الجاهزية الميدانية والفنية، إذ تم وضع جهاز لسحب تذكرة انتظار لطالبي الترشح وشاشات عرض ورقم المكتب الذي سيقوم باستقبال الطلب، بالإضافة إلى شاشة تسجل تلقائيا أحدث المترشحين المتقدمين يوميا ودوائرهم الانتخابية مع تجهيز منصة إعلامية لإدلاء المرشحين بالتصريحات الصحافية بعد الانتهاء من عملية

التسجيل.

ويقصد المرشحون غدا إدارة شؤون الانتخابات لتسلم طلب الترشح الذي أعد لهذا الغرض، وسيقوم طالب الترشح بكتابة البيانات بنفسه مع دفع مبلغ التأمين.

ونص مرسوم الدعوة على التالي: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وعلى المرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة».

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

يدعى الناخبون الى انتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024.