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بايدن: المساعدات لغزة ليست كافية وسنستمر بتوفير المزيد

3/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن ، مساء السبت ، ان الولايات المتحدة بالتعاون مع الأردن أسقطت جوا الحزمة الأولى من المساعدات على غزة.
وتابع ان كمية المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتوفير المزيد منها.

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