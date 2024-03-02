بايدن: المساعدات لغزة ليست كافية وسنستمر بتوفير المزيد
التاريخ
3/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن ، مساء السبت ، ان الولايات المتحدة بالتعاون مع الأردن أسقطت جوا الحزمة الأولى من المساعدات على غزة.
وتابع ان كمية المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتوفير المزيد منها.
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