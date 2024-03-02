مصرع 3 جنود صهاينة بانفجار مبنى جنوب غزة
التاريخ
3/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بمقتل ثلاثة جنود وإصابة 14 بانفجار مبنى محاصر جنوب قطاع غزة.
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