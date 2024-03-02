حزب الله ينفذ 3 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي

حزب الله ينفذ 3 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي
التاريخ
3/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، تنفيذه 3 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مركدا تحقيق إصابات مباشرة.
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