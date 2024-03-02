الصحة العالمية: التقارير عن قصف خيام للنازحين برفح فظيعة
التاريخ
3/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصفت منظمة الصحة العالمية التقارير عن قصف الجيش الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة بالفظيعة.
وأكدت المنظمة أن من بين ضحايا القصف اثنان من العاملين في مجال الصحة.
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