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لبنان: مستعدون للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل

3/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب السبت، إن بلاده مستعدة للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بشأن تبادل إطلاق النار بجنوب لبنان، محذرا من خطر اتساع رقعة الحرب.

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