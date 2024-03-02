لبنان: مستعدون للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل

لبنان: مستعدون للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل
التاريخ
3/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب السبت، إن بلاده مستعدة للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بشأن تبادل إطلاق النار بجنوب لبنان، محذرا من خطر اتساع رقعة الحرب.
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